Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42824

12 марта 2020, 10:21



Второй день подряд на НМЗ актировка.

Руководителям организаций, учреждений, а также учебных заведений, чьи сотрудники и учащиеся проживают в районе Кайеркан и работают или учатся в Центральном районе города, а также проживающим в Центральном районе и работающим в Кайеркане, рекомендовано также объявить актировку. В Норильске сохраняется штормовое предупреждение, объявленное 10 марта. Но уже сейчас очевидно, что погода стала лучше – морозный, солнечный день. Правда, это не надолго, на подходе новый циклон. На данный момент автодорога Норильск – Алыкель по-прежнему закрыта. Автобусы 31-го маршрута не ездят. Для доставки авиапассажиров организовываются колонны автобусов 33-го маршрута. Аэропорт работает по фактической погоде. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:81 Несмотря на улучшение погоды, по решению руководства Надеждинского металлургического завода сегодня для работников дневного персонала объявлена актировка, как и вчера. Сменный персонал доставили на завод колоннами автобусов и автомобилями повышенной проходимости.Руководителям организаций, учреждений, а также учебных заведений, чьи сотрудники и учащиеся проживают в районе Кайеркан и работают или учатся в Центральном районе города, а также проживающим в Центральном районе и работающим в Кайеркане, рекомендовано также объявить актировку.В Норильске сохраняется штормовое предупреждение, объявленное 10 марта. Но уже сейчас очевидно, что погода стала лучше – морозный, солнечный день. Правда, это не надолго, на подходе новый циклон.На данный момент автодорога Норильск – Алыкель по-прежнему закрыта. Автобусы 31-го маршрута не ездят. Для доставки авиапассажиров организовываются колонны автобусов 33-го маршрута. Аэропорт работает по фактической погоде.Фото Владимира Макушкина