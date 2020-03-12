Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42825

12 марта 2020, 11:49



Норильчан призывают своевременно очищать внешние подоконники от снега. Но сперва убедиться, что внизу никого нет.

«Прежде чем приступить к очистке, убедитесь, что внизу, под окнами, никого нет», - призывают работники УК. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:231 Представители управляющих компаний просят всех жителей города во избежание несчастных случаев очистить оконные отливы в квартирах (внешние подоконники) от наледи и снега. Специалисты напоминают, что обязанность содержать индивидуальные подоконники в надлежащем безопасном состоянии лежит на владельцах квартир. Оконные отливы в квартирах не являются общедомовым имуществом. Поэтому, если с них упадёт снежная масса или наледь и будет причинён какой-либо ущерб, отвечать за это по закону будет собственник квартиры.«Прежде чем приступить к очистке, убедитесь, что внизу, под окнами, никого нет», - призывают работники УК.Фото Дениса Кожевникова