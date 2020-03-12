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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
16:54 Новый циклон на подходе. Завтра в Норильске опять разыграется метель.
16:48 В Норильске обнаружили подпольную лабораторию по выращиванию марихуаны.
16:23 Школа аниматоров «Подари улыбку» подвела итоги за год.
16:14 «Норникель» выбирает «голос» компании и объявил среди сотрудников кастинг.
15:20 Депутаты краевого парламента поддержали проект закона о поправках в Конституцию России.
14:29 Завтра норильчане могут обратиться к руководителям города и лично к Ринату Ахметчину.
14:24 Сегодня профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний.
14:23 Уже завтра МФК «Норильский никель» провёдет первый финальный матч Кубка России.
13:50 Отменены штрафы за использование свастики без целей пропаганды.
13:31 Госдума и Совфед одобрили закон об изменениях в Конституции России.
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663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
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