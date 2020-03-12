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12 марта 2020, 11:54



Автодорогу Норильск – Кайеркан – Алыкель открыли.

Для доставки авиапассажиров в аэропорт выделены дополнительные автобусы 33-го маршрута. Отправление от АДЦ г. Норильска по мере накопления пассажиров. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:419 Напомним: полный запрет для движения всех видов транспорта по трассе был введён вчера утром. Причиной тому были плохая видимость и сильный ветер. Сегодня прояснилось, и ОГИБДД сначала разрешил ездить технологическому транспорту, а с 11.30 и всему остальному. При этом движение автобусов 31-го маршрута планируют возобновить с 15.00.Для доставки авиапассажиров в аэропорт выделены дополнительные автобусы 33-го маршрута. Отправление от АДЦ г. Норильска по мере накопления пассажиров.Фото Дениса Кожевникова