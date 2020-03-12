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12 марта 2020, 11:54

Автодорогу Норильск – Кайеркан – Алыкель открыли.


Напомним: полный запрет для движения всех видов транспорта по трассе был введён вчера утром. Причиной тому были плохая видимость и сильный ветер. Сегодня прояснилось, и ОГИБДД сначала разрешил ездить технологическому транспорту, а с 11.30 и всему остальному. При этом движение автобусов 31-го маршрута планируют возобновить с 15.00.
Для доставки авиапассажиров в аэропорт выделены дополнительные автобусы 33-го маршрута. Отправление от АДЦ г. Норильска по мере накопления пассажиров.
Фото Дениса Кожевникова

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    Список новостей

 12 марта 2020 
16:54   Новый циклон на подходе. Завтра в Норильске опять разыграется метель. 16:48   В Норильске обнаружили подпольную лабораторию по выращиванию марихуаны.
16:23   Школа аниматоров «Подари улыбку» подвела итоги за год. 16:14   «Норникель» выбирает «голос» компании и объявил среди сотрудников кастинг.
15:20   Депутаты краевого парламента поддержали проект закона о поправках в Конституцию России. 14:29   Завтра норильчане могут обратиться к руководителям города и лично к Ринату Ахметчину.
14:24   Сегодня профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. 14:23   Уже завтра МФК «Норильский никель» провёдет первый финальный матч Кубка России.
13:50   Отменены штрафы за использование свастики без целей пропаганды. 13:31   Госдума и Совфед одобрили закон об изменениях в Конституции России.
13:03   Загранкомандировки отменить, массовые мероприятия сократить. Чтобы избежать распространения коронавируса, в России введены дополнительные меры. 12:10   «Норникель» стал больше извлекать родия и рутения.
11:54   Автодорогу Норильск – Кайеркан – Алыкель открыли. 11:49   Норильчан призывают своевременно очищать внешние подоконники от снега. Но сперва убедиться, что внизу никого нет.
10:21   Второй день подряд на НМЗ актировка. 10:19   НТЭК объяснил корректировку платежей за отопление.

 11 марта 2020 
19:04   Завершился муниципальный конкурс «Лучший по профессии в сфере ЖКХ». 18:17   «Легенды хоккея» возвращаются. В Норильске в четвёртый раз состоится благотворительный матч.
17:44   Число отремонтированных в Норильске домов выросло в 4 раза. 17:33   NordStar проводит традиционную акцию для ветеранов Великой Отечественной войны.
15:30   Агентство развития Норильска открывает Академию креативных индустрий. 14:57   «Мастерская весенних чудес» откроется в Городском центре культуры 21 марта.
14:50   В публичной библиотеке прошла презентация сборника стихов «Норильск пишет с Дарёной Хэйл». 14:20   «Маленькие герои большой войны». Для юнармейцев в Молодёжном центре провели исторический час.
14:02   В Красноярске отменили фестиваль «Крымская весна» из-за опасности коронавируса. 13:57   Дудинская средняя школа № 4 стала участником федеральной программы «Земский учитель».
13:55   Роструд напомнил о длинных выходных и сокращённых рабочих днях в мае. 13:32   Минстрой предлагает ввести для управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций особый порядок взыскания долгов с потребителей.
13:08   Циклон, который накрыл Норильск сегодня ночью, уйдёт уже вечером. Но расслабляться не стоит: следующий фронт уже на подходе. 12:47   В Устав Норильска будут внесены изменения, касающиеся деятельности депутатов.
12:03   Подведены итоги конкурса антикоррупционной социальной рекламы. 11:19   Музей Норильска приглашает к обсуждению лучшего сценария нового пространства.
11:19   Начинающих и опытных предпринимателей приглашают на первый норильский бизнес-форум «В центре внимания». 10:18   Норильчанам рекомендуют лишний раз не выходить на улицу из-за сильного ветра.

 10 марта 2020 
18:02   В Норильске завершается розыгрыш Кубка города по армрестлингу. 18:00   «Щедрая весна» поможет норильчанам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
17:43   В Норильске прошёл турнир по мини-футболу, посвящённый памяти первого директора спортшколы № 6 Владимира Сергеева. 17:38   В Норильске прошёл традиционный турнир по боксу «Заполярный ринг».
17:31   За сутки в Норильске потеплеет почти на 30 градусов. 17:22   Норильские юниоры стали четвёртыми в финальном этапе первенства России по мини-футболу.
16:58   33 норильских богатыря перевели более 700 тысяч рублей аферистке с дальних берегов. 16:56   В 15-м туре Суперлиги «Норильскому никелю» противостоял действующий чемпион страны – «Тюмень».
16:22   Решение о федеральном финансировании реновации в Норильске ожидается к середине года. 16:12   На модернизацию библиотек в Красноярском крае потратят 174 млн рублей.
15:51   Ненецкая писательница Анна Неркаги номинирована на Нобелевскую премию по литературе. 15:18   Норильчанин предстанет перед судом за организацию «резиновой» квартиры.
14:54   До 1 июля 2020 года всем, кто получает пенсию через банк, необходимо оформить карту национальной платёжной системы «МИР». 14:35   Ты композитор? Есть шанс спеть с гостем Театральной ночи Димой Рубиным. Заявки ждут в Норильском драмтеатре.
14:26   20 марта - день бесплатной юридической помощи в Норильске. 13:38   Стартует городской конкурс социальных проектов среди национально-культурных объединений Норильска.




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