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12 марта 2020, 12:10



«Норникель» стал больше извлекать родия и рутения.

В металлургическом цехе медного завода Заполярного филиала «Норникеля» перешли на новый реагент, применение которого позволяет, в частности, увеличить доизвлечение родия на 6,5%. Внедрению новой технологии в эксплуатацию предшествовала большая исследовательская работа; опытно-промышленные испытания длились несколько месяцев. Ожидаемый экономический эффект от внедрения инициативы – около 90 млн руб. в год, сообщается на сайте компании. Технологическая цепочка получения концентратов драгметаллов включает в себя пирометаллургические процессы (обжиг, плавка), гидрометаллургические (растворение в кислых средах), электрохимические. После всех основных операций в металлургическом цехе остаются значительные объёмы технологических растворов, в которых присутствуют медь, никель, а также драгметаллы. Теперь перед отправкой этих металлосодержащих растворов на дальнейшие переделы их подвергают обработке новым реагентом. Он доизвлекает оставшиеся частицы металлов и выводит их в осязаемый осадок. В металлургическом цехе медного завода производят концентраты драгоценных металлов, содержащих палладий, платину, родий, иридий, рутений, серебро, золото, а также получают попутно селен и теллур. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:213 В металлургическом цехе медного завода Заполярного филиала «Норникеля» перешли на новый реагент, применение которого позволяет, в частности, увеличить доизвлечение родия на 6,5%. Внедрению новой технологии в эксплуатацию предшествовала большая исследовательская работа; опытно-промышленные испытания длились несколько месяцев. Ожидаемый экономический эффект от внедрения инициативы – около 90 млн руб. в год, сообщается на сайте компании.Технологическая цепочка получения концентратов драгметаллов включает в себя пирометаллургические процессы (обжиг, плавка), гидрометаллургические (растворение в кислых средах), электрохимические. После всех основных операций в металлургическом цехе остаются значительные объёмы технологических растворов, в которых присутствуют медь, никель, а также драгметаллы. Теперь перед отправкой этих металлосодержащих растворов на дальнейшие переделы их подвергают обработке новым реагентом. Он доизвлекает оставшиеся частицы металлов и выводит их в осязаемый осадок.В металлургическом цехе медного завода производят концентраты драгоценных металлов, содержащих палладий, платину, родий, иридий, рутений, серебро, золото, а также получают попутно селен и теллур.Фото Дениса Кожевникова