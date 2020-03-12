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12 марта 2020, 13:03



Загранкомандировки отменить, массовые мероприятия сократить. Чтобы избежать распространения коронавируса, в России введены дополнительные меры.

С 13 марта временно ограничено авиасообщение с Италией, Германией, Испанией и Францией. Российские авиакомпании смогут выполнять прямые рейсы только из терминала F Шереметьево в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж, сообщает ТАСС. Также власти решили ввести временный запрет на выдачу гражданам Италии виз, кроме дипломатических, служебных, деловых и гуманитарных. Оперативный штаб рекомендовал федеральным органам исполнительной власти отменить загранкомандировки, кроме неотложных, и советовать сотрудникам воздержаться от поездок в страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Федеральным и региональным властям также рекомендовано сократить число проводимых в стране массовых мероприятий. При необходимости проводить их в видеоформате или без зрителей. Добавим: в России уже зарегистрировано 28 случаев коронавируса. Фото Дмитрия Феоктистова/ТАСС

Просмотров:267 С 13 марта временно ограничено авиасообщение с Италией, Германией, Испанией и Францией. Российские авиакомпании смогут выполнять прямые рейсы только из терминала F Шереметьево в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж, сообщает ТАСС.Также власти решили ввести временный запрет на выдачу гражданам Италии виз, кроме дипломатических, служебных, деловых и гуманитарных. Оперативный штаб рекомендовал федеральным органам исполнительной власти отменить загранкомандировки, кроме неотложных, и советовать сотрудникам воздержаться от поездок в страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Федеральным и региональным властям также рекомендовано сократить число проводимых в стране массовых мероприятий. При необходимости проводить их в видеоформате или без зрителей.Добавим: в России уже зарегистрировано 28 случаев коронавируса.Фото Дмитрия Феоктистова/ТАСС