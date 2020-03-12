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12 марта 2020, 13:31



Госдума и Совфед одобрили закон об изменениях в Конституции России.

Вчера же закон одобрил и Совет Федерации. За его принятие проголосовали 160 сенаторов, один - против, трое воздержались. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко направит закон в региональные Заксобрания. Если документ будет поддержан 2/3 Заксобраний, президент направит запрос в Конституционный суд для проверки не вступивших в силу положений. В случае положительного решения 22 апреля будет проведено всероссийское голосование по поправке к Конституции. Если граждане РФ поддержат поправку, глава государства издаст указ об официальном опубликовании Конституции с внесёнными в неё поправками и указанием даты вступления их в силу. Новая редакция основного закона будет опубликована сразу после обнародования результатов общероссийского голосования. Добавим, закон расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь. Фото Сергея Бобылева/ТАСС

Просмотров:184 Накануне Государственная дума РФ приняла в третьем, заключительном, чтении законопроект о поправке к Конституции. За это решение проголосовали 383 депутата, против не выступил никто. 43 депутата (фракция КПРФ) воздержались от голосования. Остальными фракциями закон был поддержан, сообщает ТАСС.Вчера же закон одобрил и Совет Федерации. За его принятие проголосовали 160 сенаторов, один - против, трое воздержались. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко направит закон в региональные Заксобрания. Если документ будет поддержан 2/3 Заксобраний, президент направит запрос в Конституционный суд для проверки не вступивших в силу положений. В случае положительного решения 22 апреля будет проведено всероссийское голосование по поправке к Конституции. Если граждане РФ поддержат поправку, глава государства издаст указ об официальном опубликовании Конституции с внесёнными в неё поправками и указанием даты вступления их в силу. Новая редакция основного закона будет опубликована сразу после обнародования результатов общероссийского голосования.Добавим, закон расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.Фото Сергея Бобылева/ТАСС