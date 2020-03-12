Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42830

12 марта 2020, 13:50



Отменены штрафы за использование свастики без целей пропаганды.

Изначально предусматривалась отмена штрафов за использование нацистской или любой другой запрещённой символики или атрибутики в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции средств массовой информации, а также в учебных и просветительских целях образовательными организациями, реализующими образовательные программы. Ко второму чтению в закон внесли поправку. Административные штрафы отменяются во всех случаях использования нацистской символики, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии.

Просмотров:201 В России отменили административные штрафы за использование нацистской символики в произведениях науки и искусства, если при этом осуждается нацизм и экстремизм. Закон об этом вступил в силу сегодня, сообщает «Парламентская газета».Изначально предусматривалась отмена штрафов за использование нацистской или любой другой запрещённой символики или атрибутики в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции средств массовой информации, а также в учебных и просветительских целях образовательными организациями, реализующими образовательные программы. Ко второму чтению в закон внесли поправку. Административные штрафы отменяются во всех случаях использования нацистской символики, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии.