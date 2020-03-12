Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42831

12 марта 2020, 14:23



Уже завтра МФК «Норильский никель» провёдет первый финальный матч Кубка России.

Стартовая встреча между «Норильским никелем» и «Газпром-Югрой» состоится в пятницу, 13 марта, на домашней площадке никельщиков, во Дворце спорта «Арктика», начало в 19.00 (время норильское). Ответный поединок пройдёт в Югорске 21 марта. Победитель трофея определится по итогам двух игр. На пути к финалу заполярная дружина поочерёдно выбила из розыгрыша грозненский «Беркут», московский КПРФ и нижегородский «Оргхим». Югорчане оказались сильнее «Динамо-Самары», сыктывкарской «Новой генерации» и «Тюмени». Предстоящий финал для норильчан станет четвёртым в истории, при этом они ещё ни разу не брали трофей. «Газпром-Югра», напротив, является четырёхкратным обладателем Кубка России, в том числе и прошлого сезона. Примечательно и то, что клубы уже встречались в финале кубкового противостояния - в сезоне 2017/2018. Представляем соперника «Норильского никеля». МФК «Газпром-Югра» (Югорск) был основан в 1993 году. Уже спустя два года югорчане пробились в Высшую лигу (на тот момент – элитный дивизион). Ранее клуб носил названия «ТТГ», «ТТГ-Ява» и «ТТГ-Югра», пока в преддверии сезона 2011/2012 не обрёл нынешнее имя. «Газпром-Югра» является семикратным бронзовым и четырёхкратным серебряным призёром страны, дважды становился победителем Суперлиги, и ещё четырежды – обладателем Кубка России. Самого значимого успеха на международной арене югорчане добились в 2016 году, победив в Кубке УЕФА.

Просмотров:203 Стартовая встреча между «Норильским никелем» и «Газпром-Югрой» состоится в пятницу, 13 марта, на домашней площадке никельщиков, во Дворце спорта «Арктика», начало в 19.00 (время норильское). Ответный поединок пройдёт в Югорске 21 марта. Победитель трофея определится по итогам двух игр.На пути к финалу заполярная дружина поочерёдно выбила из розыгрыша грозненский «Беркут», московский КПРФ и нижегородский «Оргхим». Югорчане оказались сильнее «Динамо-Самары», сыктывкарской «Новой генерации» и «Тюмени». Предстоящий финал для норильчан станет четвёртым в истории, при этом они ещё ни разу не брали трофей. «Газпром-Югра», напротив, является четырёхкратным обладателем Кубка России, в том числе и прошлого сезона. Примечательно и то, что клубы уже встречались в финале кубкового противостояния - в сезоне 2017/2018.Представляем соперника «Норильского никеля». МФК «Газпром-Югра» (Югорск) был основан в 1993 году. Уже спустя два года югорчане пробились в Высшую лигу (на тот момент – элитный дивизион). Ранее клуб носил названия «ТТГ», «ТТГ-Ява» и «ТТГ-Югра», пока в преддверии сезона 2011/2012 не обрёл нынешнее имя. «Газпром-Югра» является семикратным бронзовым и четырёхкратным серебряным призёром страны, дважды становился победителем Суперлиги, и ещё четырежды – обладателем Кубка России. Самого значимого успеха на международной арене югорчане добились в 2016 году, победив в Кубке УЕФА.