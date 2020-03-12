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12 марта 2020, 14:24



Сегодня профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний.

12 марта в России отмечается День работника уголовно–исполнительной системы. Дата была выбрана не случайно – 12 марта 1879 года (по старому стилю — 27 февраля) император Александр II подписал указ о создании Главного тюремного управления Министерства внутренних дел Российской империи. Однако, вплоть до 1998 года, сотрудники пенитенциарной системы отмечали свой день 10 ноября, вместе с сотрудниками МВД. В Норильске дату отмечают сотрудники уголовно–исполнительной инспекции, следственного изолятора № 4, а также исправительной колонии № 15 строгого режима (с участком общего режима). Фото из архива Заполярной правды

Просмотров:192 12 марта в России отмечается День работника уголовно–исполнительной системы. Дата была выбрана не случайно – 12 марта 1879 года (по старому стилю — 27 февраля) император Александр II подписал указ о создании Главного тюремного управления Министерства внутренних дел Российской империи. Однако, вплоть до 1998 года, сотрудники пенитенциарной системы отмечали свой день 10 ноября, вместе с сотрудниками МВД.В Норильске дату отмечают сотрудники уголовно–исполнительной инспекции, следственного изолятора № 4, а также исправительной колонии № 15 строгого режима (с участком общего режима).Фото из архива Заполярной правды