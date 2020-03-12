Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42833

12 марта 2020, 14:29



Завтра норильчане могут обратиться к руководителям города и лично к Ринату Ахметчину.

В Талнахе на вопросы горожан ответит заместитель главы города Михаил Шевченко. Приём пройдёт по адресу: ул. Диксона, 10 (Талнахское территориальное управление). В Кайеркане жителей района примет заместитель главы города Елена Недбайло. Кайерканцев ждут по адресу: ул. Шахтёрская, 9а (Кайерканское территориальное управление). В Снежногорском территориальном управлении день приёма проведёт замглавы города Светлана Горовая. Консультации по телефону 43-71-42. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:274 13 марта в многофункциональном центре Норильска (ул. Нансена, 69, 2-й этаж) пройдёт ежеквартальный день приёма граждан. С 12.00 до 19.00 норильчан примут глава города Ринат Ахметчин (необходимо записаться заранее), его заместители, должностные лица администрации Норильска, а также председатель Норильского городского Совета Александр Пестряков и депутаты.В Талнахе на вопросы горожан ответит заместитель главы города Михаил Шевченко. Приём пройдёт по адресу: ул. Диксона, 10 (Талнахское территориальное управление).В Кайеркане жителей района примет заместитель главы города Елена Недбайло. Кайерканцев ждут по адресу: ул. Шахтёрская, 9а (Кайерканское территориальное управление).В Снежногорском территориальном управлении день приёма проведёт замглавы города Светлана Горовая.Консультации по телефону 43-71-42.Фото Дениса Кожевникова