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12 марта 2020, 15:20



Депутаты краевого парламента поддержали проект закона о поправках в Конституцию России.

Сегодня состоялось заседание сессии Законодательного собрания Красноярского края, на котором обсуждался проект федерального закона о поправках к Конституции «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», инициированный президентом России Владимиром Путиным. В начале заседания губернатор Красноярского края Александр Усс выступил перед парламентариями, обозначив свою позицию по этому вопросу. «Всего в истории России было пять Конституций. Тому тексту, который мы сегодня имеем, уже более четверти века. Те изменения, которые за это время произошли в стране, не просто дают возможность, а диктуют необходимость откорректировать текст базового закона государства. Президент России Владимир Владимирович Путин предложил небольшое количество поправок, но после того, когда идея изменения Конституции начала обсуждаться в стране, то количество предложений по изменению основного закона возросло кратно. И в этой связи мы с полным на то основанием можем говорить, что в абсолютном большинстве эти поправки, эти предложения - народные, инициированы самими гражданами. Что касается процедуры голосования, то эта процедура в высшей степени демократична, - отметил Александр Усс. - Я уверен, что поправки в Конституцию будут поддержаны большинством красноярцев». По итогам обсуждения парламент Красноярского края поддержал законопроект о внесении поправок в Конституцию России более чем двумя третями голосов, 39 депутатов проголосовали «за», четверо парламентариев воздержались, сообщается на официальном портале региона. Фото Вадима Кофмана

Просмотров:210 Сегодня состоялось заседание сессии Законодательного собрания Красноярского края, на котором обсуждался проект федерального закона о поправках к Конституции «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», инициированный президентом России Владимиром Путиным.В начале заседания губернатор Красноярского края Александр Усс выступил перед парламентариями, обозначив свою позицию по этому вопросу.«Всего в истории России было пять Конституций. Тому тексту, который мы сегодня имеем, уже более четверти века. Те изменения, которые за это время произошли в стране, не просто дают возможность, а диктуют необходимость откорректировать текст базового закона государства. Президент России Владимир Владимирович Путин предложил небольшое количество поправок, но после того, когда идея изменения Конституции начала обсуждаться в стране, то количество предложений по изменению основного закона возросло кратно. И в этой связи мы с полным на то основанием можем говорить, что в абсолютном большинстве эти поправки, эти предложения - народные, инициированы самими гражданами. Что касается процедуры голосования, то эта процедура в высшей степени демократична, - отметил Александр Усс. - Я уверен, что поправки в Конституцию будут поддержаны большинством красноярцев».По итогам обсуждения парламент Красноярского края поддержал законопроект о внесении поправок в Конституцию России более чем двумя третями голосов, 39 депутатов проголосовали «за», четверо парламентариев воздержались, сообщается на официальном портале региона.Фото Вадима Кофмана