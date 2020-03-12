Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42835

12 марта 2020, 16:14



«Норникель» выбирает «голос» компании и объявил среди сотрудников кастинг.

Победители примут участие в съёмках видеоклипов, посвящённых 85-летию компании. Принять участие в конкурсном отборе могут только сотрудники «Норникеля», которые любят и умеют петь, а также играют на музыкальных инструментах. Им необходимо выложить в инстаграм видео с исполнением любимой песни или мелодии, сопроводить его хештегом #голосНорникеля. Кроме того, в описании необходимо указать ФИО и город. Важно: профиль в инстаграм должен быть открыт. Чтобы организаторы кастинга увидели видео, в посте под ним следует отметить @nornickel_official или прислать на этот аккаунт в инстаграм директ-ссылку на видеозапись. Кастинг проводится до 25 марта включительно. Съёмки видеоклипов пройдут в городах присутствия «Норникеля» с апреля по июнь 2020 года.

Просмотров:238 Победители примут участие в съёмках видеоклипов, посвящённых 85-летию компании. Принять участие в конкурсном отборе могут только сотрудники «Норникеля», которые любят и умеют петь, а также играют на музыкальных инструментах. Им необходимо выложить в инстаграм видео с исполнением любимой песни или мелодии, сопроводить его хештегом #голосНорникеля. Кроме того, в описании необходимо указать ФИО и город. Важно: профиль в инстаграм должен быть открыт. Чтобы организаторы кастинга увидели видео, в посте под ним следует отметить @nornickel_official или прислать на этот аккаунт в инстаграм директ-ссылку на видеозапись.Кастинг проводится до 25 марта включительно. Съёмки видеоклипов пройдут в городах присутствия «Норникеля» с апреля по июнь 2020 года.