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12 марта 2020, 16:23

Школа аниматоров «Подари улыбку» подвела итоги за год.


Отчётное мероприятие школы прошло в КДЦ им. В. Высоцкого. Руководители проекта – Мария Фёдорова и Евгения Курович – рассказали о проделанной за год работе.
Напомним, школу «Подари улыбку» создало общественное объединение аниматоров и игротехников «Шалуны» при поддержке благотворительной программы «Мир новых возможностей» «Норникеля». Старт проекту дало доброе дело. Команда «Шалунов» решила поздравить с Новым годом подопечную благотворительного фонда «69 параллель» Юлию Котко. У девочки серьёзное заболевание почек, и она не может посещать праздники и утренники, как другие дети. Вот «Шалуны» и решили устроить для неё персональный праздник.
За год реализации проекта в клубе аниматоров «Подари улыбку» прошли обучение 16 добровольцев. Команда приняла участие в 19 мероприятиях и сделала чуточку счастливее 25 ребятишек с ограниченными возможностями здоровья, а также находящихся в тяжёлой жизненной ситуации. Наставники школы освоили пять новых направлений в анимации и шоу-программах, провели 12 интереснейших занятий, которые посетили пять приглашённых специалистов и более 30 слушателей. За это время в школе аниматоров «Подари улыбку» были разрисованы более 150 детских личиков и сделано более 100 собачек из воздушных шаров - улыбки не сосчитать.
- С начала работы проекта наша команда стала больше и дружнее, – отметила Мария Фёдорова. – К нам присоединились аквагримёры, фотографы, дизайнер. Проект получился очень добрым, искренним и несущим радость большим и маленьким норильчанам. У нас появились постоянные партнёры: благотворительный фонд «69 параллель» и Комплексный центр социального обслуживания. Из запомнившихся событий – это предновогодний выезд на дом к ребятишкам, которые из-за проблем со здоровьем не могут посещать городские праздники.
На отчётном мероприятии ученики вместе со своими наставниками показали всё, чему они научились. Заинтриговали детвору научным шоу, вызвали восторг шоу мыльных пузырей и рассмешили забавными эстафетами и играми. В планах – переезд в новое помещение, участие в благотворительных акциях и проектах, и, конечно же, аниматоры продолжат дарить радость и счастье тем, кто больше всего в этом нуждается.
Всем, кому интересна школа аниматоров «Подари улыбку», могут обращаться по телефонам: 8-913-496-37-40 и 8-913-525-67-40.
Фото Ирины Яринской
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