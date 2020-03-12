Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42837

12 марта 2020, 16:48



В Норильске обнаружили подпольную лабораторию по выращиванию марихуаны.

В квартире 30-летнего подозреваемого оперативники обнаружили импровизированную теплицу. Для культивирования конопли мужчина оснастил её системами подогрева и вентиляции. Во время обыска полицейские изъяли части растений и готовую марихуану. Общая масса наркотиков превысила 80 граммов. Сотрудники транспортной полиции задержали и приятеля селекционера. 31-летний норильчанин постоянно покупал у него наркотики для личного употребления, а также на продажу. В настоящее время мужчинам предъявлено обвинение в незаконном хранении и сбыте наркотических средств, а также в покушении на сбыт наркотиков в значительном размере. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до15 лет со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Просмотров:220 В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Таймырского линейного отдела МВД России установили личности двух жителей Норильска, причастных к производству и распространению наркотиков растительного происхождения.В квартире 30-летнего подозреваемого оперативники обнаружили импровизированную теплицу. Для культивирования конопли мужчина оснастил её системами подогрева и вентиляции. Во время обыска полицейские изъяли части растений и готовую марихуану. Общая масса наркотиков превысила 80 граммов.Сотрудники транспортной полиции задержали и приятеля селекционера. 31-летний норильчанин постоянно покупал у него наркотики для личного употребления, а также на продажу.В настоящее время мужчинам предъявлено обвинение в незаконном хранении и сбыте наркотических средств, а также в покушении на сбыт наркотиков в значительном размере. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до15 лет со штрафом в размере 500 тысяч рублей.