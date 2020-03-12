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12 марта 2020, 16:54



Новый циклон на подходе. Завтра в Норильске опять разыграется метель.

Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:888 Только сняли одно штормовое предупреждение, которое действовало с 10 марта, как ему на смену появилось новое – с 4 часов 13 марта. По прогнозам синоптиков, ещё ночью в городе будет морозная, относительно тихая погода, то уже утром ветер начнёт усиливаться. По прогнозу завтра утром и днём будет метель, видимость менее 1 000 м, ветер южный 10-15 м/с, порывы 22-27 м/с. Температура воздуха -5…-10 градусов.Фото Дениса Кожевникова