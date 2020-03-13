Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42839

13 марта 2020, 12:12



Автотранспортное сообщение между Норильском, Кайерканом и аэропортом прекращено.

Об ухудшении погоды синоптики предупредили накануне. С 4 часов утра сегодняшнего дня в Норильске действует штормовое предупреждение по очень сильному ветру. Порывы ветра достигают 27 м/с.

Просмотров:129 Сегодня утром движение по трассе ограничивали постепенно. Сначала для легковых машин, затем - для всех видов транспорта, кроме технологического и автобусов НПОПАТ. А около 11.30 дорогу Норильск – Кайеркан – Алыкель закрыли полностью. Движение автобусов 31-го и 33-го маршрутов временно прекращено.Об ухудшении погоды синоптики предупредили накануне. С 4 часов утра сегодняшнего дня в Норильске действует штормовое предупреждение по очень сильному ветру. Порывы ветра достигают 27 м/с.