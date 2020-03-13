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13 марта 2020, 12:13



В Норильске подходят к концу отборочные игры Ночной хоккейной лиги.

В «Лиге 40+», где участвуют четыре дружины, безоговорочно первое место досталось «Заполярнику», одержавшему победы во всех 12 матчах и набравшему 36 очков. Второе место занял «Ремонтник» - 22 очка, третье – дудинский «Таймыр» - 11 очков. Замкнул турнирную таблицу с одним набранным очком «Талнах». В «Лиге мечты. 18+» первыми также стали игроки «Заполярника», которые, как и их старшие одноклубники, не оставили никаких шансов соперникам – 15 игр и 15 побед. Второе и третье места между собой поделили набравшие по 25 очков «Таймыр» и «Ремонтник». Четвёртая строчка с 24 очками осталась за «Алит НОК». В нижней части таблицы расположились «Планета» и «Айсберг», у которых девять и шесть очков соответственно. На следующем этапе розыгрыша команды стартовали в плей-офф до двух побед. В «Лиге 40+» «Заполярник» разгромил «Талнах» - 15:0 и 14:0, а «Ремонтник» не без труда дважды одолел «Таймыр» с одинаковым счётом – 3:2, причём во втором мачте – по буллитам. Таким образом, в этом дивизионе за главный приз поборются «Заполярник» и «Ремонтник», которые уже провели первую встречу – со счётом 5:1 сильнее оказались игроки «Заполярника». Вторая встреча соперников состоится на следующей неделе. В 1/2 финала «Лиги мечты. 18+» «Заполярник» переиграл «Алит НОК» - 7:10, 6:1 и 7:5, а «Таймыр» - «Ремонтник» - 4:3 (Б), 5:6 и 4:1. Первая финальная игра запланирована на эти выходные. Также позже будут определены бронзовые призёры розыгрыша – встречи пройдут до одной победы. Напомним, что Норильск и Дудинка вступили в Ночную хоккейную лигу в 2017 году. В норильском розыгрыше лиги с прошлого сезона к дивизиону «40+» присоединились и команды «18+». Две дружины, победившие в своих дивизионах, в мае отправятся на традиционный, девятый по счёту, всероссийский фестиваль-финал, который пройдёт в Сочи с участием сильнейших команд со всей страны. Фото из архива "Заполярной Правды"

Просмотров:87 Команды уже завершили регулярный чемпионат.В «Лиге 40+», где участвуют четыре дружины, безоговорочно первое место досталось «Заполярнику», одержавшему победы во всех 12 матчах и набравшему 36 очков. Второе место занял «Ремонтник» - 22 очка, третье – дудинский «Таймыр» - 11 очков. Замкнул турнирную таблицу с одним набранным очком «Талнах».В «Лиге мечты. 18+» первыми также стали игроки «Заполярника», которые, как и их старшие одноклубники, не оставили никаких шансов соперникам – 15 игр и 15 побед. Второе и третье места между собой поделили набравшие по 25 очков «Таймыр» и «Ремонтник». Четвёртая строчка с 24 очками осталась за «Алит НОК». В нижней части таблицы расположились «Планета» и «Айсберг», у которых девять и шесть очков соответственно.На следующем этапе розыгрыша команды стартовали в плей-офф до двух побед. В «Лиге 40+» «Заполярник» разгромил «Талнах» - 15:0 и 14:0, а «Ремонтник» не без труда дважды одолел «Таймыр» с одинаковым счётом – 3:2, причём во втором мачте – по буллитам. Таким образом, в этом дивизионе за главный приз поборются «Заполярник» и «Ремонтник», которые уже провели первую встречу – со счётом 5:1 сильнее оказались игроки «Заполярника». Вторая встреча соперников состоится на следующей неделе. В 1/2 финала «Лиги мечты. 18+» «Заполярник» переиграл «Алит НОК» - 7:10, 6:1 и 7:5, а «Таймыр» - «Ремонтник» - 4:3 (Б), 5:6 и 4:1. Первая финальная игра запланирована на эти выходные.Также позже будут определены бронзовые призёры розыгрыша – встречи пройдут до одной победы.Напомним, что Норильск и Дудинка вступили в Ночную хоккейную лигу в 2017 году. В норильском розыгрыше лиги с прошлого сезона к дивизиону «40+» присоединились и команды «18+». Две дружины, победившие в своих дивизионах, в мае отправятся на традиционный, девятый по счёту, всероссийский фестиваль-финал, который пройдёт в Сочи с участием сильнейших команд со всей страны.Фото из архива "Заполярной Правды"