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13 марта 2020, 12:14



Новости о распространении коронавируса в Норильске оказались фейком.

Ранее в соцсетях распространялась информация, что в город якобы прилетела семья из Китая, болеющая коронавирусом. Так же сообщалось о 20 людях, вернувшихся из Китая, Японии и Таиланда с подозрением на новый вирус, и планируемом закрытии школ на карантин. Минздрав предлагает пользователям социальных сетей оперировать официальной информацией и ответственно относиться к появлению и трансляции провокационных и недостоверных данных. Подтверждённая информация ежедневно размещается на официальных сайтах министерства здравоохранения края и управления Роспотребнадзора. Фото из архива "Заполярной Правды"

Просмотров:95 Сегодня минздрав региона опубликовал на своём сайте опровержение: «В Красноярском крае не зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции и летальные случаи от коронавируса. Иная информация, распространяемая в интернете, является фейком».Ранее в соцсетях распространялась информация, что в город якобы прилетела семья из Китая, болеющая коронавирусом. Так же сообщалось о 20 людях, вернувшихся из Китая, Японии и Таиланда с подозрением на новый вирус, и планируемом закрытии школ на карантин.Минздрав предлагает пользователям социальных сетей оперировать официальной информацией и ответственно относиться к появлению и трансляции провокационных и недостоверных данных. Подтверждённая информация ежедневно размещается на официальных сайтах министерства здравоохранения края и управления Роспотребнадзора.Фото из архива "Заполярной Правды"