Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42842

13 марта 2020, 12:45



Зампрокурора края Виталий Степанов проведёт в Норильске приём граждан 16 марта.

Встреча с норильчанами пройдёт с 15.00 до 18.00 в прокуратуре Норильска по адресу: г. Норильск, Ленинский пр., 12. Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, необходимо предоставить письменное заявление. В случае если это уже не первое обращение в органы государственной власти или местного самоуправления, необходимо приобщить к заявлению копии полученных ранее ответов. Добавим, приём состоится при условии лётной погоды. Напомним, ранее предполагалось провести встречу Виталия Степанова с норильчанами 11 марта. Однако из-за метели в Норильске заместитель прокурора края не смог прилететь.

Просмотров:86 Встреча с норильчанами пройдёт с 15.00 до 18.00 в прокуратуре Норильска по адресу: г. Норильск, Ленинский пр., 12.Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, необходимо предоставить письменное заявление. В случае если это уже не первое обращение в органы государственной власти или местного самоуправления, необходимо приобщить к заявлению копии полученных ранее ответов.Добавим, приём состоится при условии лётной погоды. Напомним, ранее предполагалось провести встречу Виталия Степанова с норильчанами 11 марта. Однако из-за метели в Норильске заместитель прокурора края не смог прилететь.