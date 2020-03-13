Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42843

13 марта 2020, 14:42



Актуализирован регламент по оформлению и выдаче загранпаспортов нового поколения.

Общий срок предоставления услуги - один месяц со дня подачи заявления. «При оформлении паспорта заявителю, имеющему (имевшему) допуск к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, отнесённым к государственной тайне; при подаче документов по месту пребывания заявителя; при подаче документов по месту обращения заявителя в субъекте Российской Федерации, в котором он не имеет регистрации по месту жительства, срок будет составлять три месяца», - отметили в прокуратуре Норильска. За оформление и выдачу загранпаспорта взимается государственная пошлина. За документ, содержащий электронный носитель (паспорт нового поколения), – 5 000 рублей, для детей до 14 лет – 2 500 рублей. Фото из открытых источников

Просмотров:296 Документ определяет, в числе прочего, перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе в электронной форме.Общий срок предоставления услуги - один месяц со дня подачи заявления. «При оформлении паспорта заявителю, имеющему (имевшему) допуск к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, отнесённым к государственной тайне; при подаче документов по месту пребывания заявителя; при подаче документов по месту обращения заявителя в субъекте Российской Федерации, в котором он не имеет регистрации по месту жительства, срок будет составлять три месяца», - отметили в прокуратуре Норильска.За оформление и выдачу загранпаспорта взимается государственная пошлина. За документ, содержащий электронный носитель (паспорт нового поколения), – 5 000 рублей, для детей до 14 лет – 2 500 рублей.Фото из открытых источников