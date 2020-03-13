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13 марта 2020, 15:10



«Песни, с которыми мы победили» прозвучат на главных сценах Талнаха и Кайеркана.

Концерт «Песни, с которыми мы победили» - это совместный творческий проект Норильской детской музыкальной школы и Городского центра культуры, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 27 марта в 19.00 он состоится в культурно-досуговом центре им. В. Высоцкого, а 28 марта в 18.00 - в КДЦ «Юбилейный». Прозвучат песни военных лет в современных аранжировках, в инструментальном сопровождении эстрадного ансамбля «Экспресс» (руководитель Ринат Гафуров). Вокальные партии исполнят солисты студии Voices (руководитель Анастасия Красносельская), ансамбль «Казачий спас» (руководитель Валерия Диденко), а также Олег Морозов, Татьяна Старикова, Натэла Кобахидзе, Денис Агафонов, Игорь Юрченко. Справки по телефонам: КДЦ им. Вл. Высоцкого - 37-28-05, 8-913-163-29-90; КДЦ «Юбилейный» - 39-26-72, 39-24-18, 39-85-41 (касса).

Просмотров:159 Концерт «Песни, с которыми мы победили» - это совместный творческий проект Норильской детской музыкальной школы и Городского центра культуры, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 27 марта в 19.00 он состоится в культурно-досуговом центре им. В. Высоцкого, а 28 марта в 18.00 - в КДЦ «Юбилейный».Прозвучат песни военных лет в современных аранжировках, в инструментальном сопровождении эстрадного ансамбля «Экспресс» (руководитель Ринат Гафуров). Вокальные партии исполнят солисты студии Voices (руководитель Анастасия Красносельская), ансамбль «Казачий спас» (руководитель Валерия Диденко), а также Олег Морозов, Татьяна Старикова, Натэла Кобахидзе, Денис Агафонов, Игорь Юрченко.Справки по телефонам: КДЦ им. Вл. Высоцкого - 37-28-05,8-913-163-29-90; КДЦ «Юбилейный» - 39-26-72, 39-24-18, 39-85-41 (касса).