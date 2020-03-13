Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42845

13 марта 2020, 15:24



S7 с 1 июня 2020 года начнет выполнять прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Анталью.

Авиабилеты на новый рейс уже в продаже. Полёты будут выполняться три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. По понедельникам и пятницам вылет из аэропорта Толмачёво в 08.20, прилёт в аэропорт Антальи в 10.50 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 11.45 и приземляется в Новосибирске в 21.45. Вылет по средам в 06.45, прилёт в аэропорт Антальи в 09.05. Обратный рейс — в 10.00, прилёт в Новосибирск — в 20.00. Новые прямые регулярные рейсы позволят путешественникам из Новосибирска самостоятельно планировать отпуск, выбирая удобные даты и продолжительности поездки. Аэропорт Антальи расположен вблизи популярных курортов Кемер, Белек и Алания. Дополнительное преимущество — скидка 25% на авиабилеты на рейсы S7 для детей от 2 до 12 лет. Рейсы будут осуществляться на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320neo. Фото из открытых источников

Просмотров:194 Авиабилеты на новый рейс уже в продаже.Полёты будут выполняться три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. По понедельникам и пятницам вылет из аэропорта Толмачёво в 08.20, прилёт в аэропорт Антальи в 10.50 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 11.45 и приземляется в Новосибирске в 21.45. Вылет по средам в 06.45, прилёт в аэропорт Антальи в 09.05. Обратный рейс — в 10.00, прилёт в Новосибирск — в 20.00.Новые прямые регулярные рейсы позволят путешественникам из Новосибирска самостоятельно планировать отпуск, выбирая удобные даты и продолжительности поездки. Аэропорт Антальи расположен вблизи популярных курортов Кемер, Белек и Алания. Дополнительное преимущество — скидка 25% на авиабилеты на рейсы S7 для детей от 2 до 12 лет.Рейсы будут осуществляться на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320neo.Фото из открытых источников