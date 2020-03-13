|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
18:15 Дмитрий Карасёв: «Задача депутатов - донести до норильчан важность поправок в Конституцию».
17:52 Авиакомпания NordStar вводит услугу «Предоплаченный багаж».
17:46 Председатель Норильского городского Совета прокомментировал решение краевых депутатов о поддержке поправок в Конституцию РФ.
17:30 Норильчанке Евдокии Сергеевне Солдатовой сегодня исполнилось 90 лет. С юбилеем труженицу тыла поздравили президент России и глава Норильска.
17:11 Глава Норильска подчеркнул важность поправок в Конституцию.
17:10 С открытием «Полярки», посвящённой в этом году польской драматургии, в театре презентовали экспозицию памяти польских граждан, погибших в Норильлаге.
16:44 Сегодня в Норильске - День приёма граждан.
16:38 Кайерканская трасса по-прежнему закрыта. Организовывается автобусная колонна.
16:33 Благотворительный матч с участием «Легенд хоккея» в Норильске отменён.
16:32 О фактах коррупции норильчане могут сообщить в прокуратуру города.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх