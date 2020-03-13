Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42846

13 марта 2020, 16:32



О фактах коррупции норильчане могут сообщить в прокуратуру города.

Прокуратура Российской Федерации – это единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на её территории. В 2007 году в составе Генпрокуратуры России образовано управление по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции. Аналогичные специализированные подразделения (управления, отделы) созданы на уровне субъектов РФ. Руководство работниками, осуществляющими надзор данного направления, на городском (районом) уровне осуществляют лично прокуроры. Прокуратура Норильска ведёт свою антикоррупционную деятельность на основании Конституции РФ, Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», иных федеральных законов и утверждаемого президентом РФ Национального плана противодействия коррупции, а также ведомственных приказов, утверждаемых генпрокурором России и прокурором Красноярского края. В случае если вы располагаете сведениями коррупционной направленности, то можете сообщить о них на личном приёме прокурора города и его заместителей, в заявлениях (обращениях), которые можно направить почтовой связью по адресу: г. Норильск, пр-т Ленинский, д. 12, электронной почтой: krpro142@krasinter.ru, путём вложения заявления (обращения) в ящик «для обращений граждан», расположенный на первом этаже прокуратуры Норильска, либо сотруднику ведомства по телефону 46-30-71.

Просмотров:174 Как отмечают в ведомстве, противодействие коррупции является одной из приоритетных задач государственной политики и важнейшим направлением деятельности органов прокуратуры Российской Федерации, которым отводится центральное место в реализации антикоррупционного законодательства и обеспечении его неукоснительного соблюдения.Прокуратура Российской Федерации – это единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на её территории.В 2007 году в составе Генпрокуратуры России образовано управление по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции. Аналогичные специализированные подразделения (управления, отделы) созданы на уровне субъектов РФ. Руководство работниками, осуществляющими надзор данного направления, на городском (районом) уровне осуществляют лично прокуроры.Прокуратура Норильска ведёт свою антикоррупционную деятельность на основании Конституции РФ, Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», иных федеральных законов и утверждаемого президентом РФ Национального плана противодействия коррупции, а также ведомственных приказов, утверждаемых генпрокурором России и прокурором Красноярского края.В случае если вы располагаете сведениями коррупционной направленности, то можете сообщить о них на личном приёме прокурора города и его заместителей, в заявлениях (обращениях), которые можно направить почтовой связью по адресу: г. Норильск, пр-т Ленинский, д. 12, электронной почтой: krpro142@krasinter.ru, путём вложения заявления (обращения) в ящик «для обращений граждан», расположенный на первом этаже прокуратуры Норильска, либо сотруднику ведомства по телефону 46-30-71.