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13 марта 2020, 16:33



Благотворительный матч с участием «Легенд хоккея» в Норильске отменён.

Благотворительный матч с участием «Легенд хоккея» и городской команды Ночной хоккейной лиги планировалось провести в Норильске 21 марта.

Просмотров:167 Соответствующее решение принято руководством компании «Норникель». Причиной тому стала рекомендация правительства России о сокращении массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, в связи с осложнением эпидемиологической обстановки и продолжающейся вспышкой коронавируса в мире.Благотворительный матч с участием «Легенд хоккея» и городской команды Ночной хоккейной лиги планировалось провести в Норильске 21 марта.