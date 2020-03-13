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13 марта 2020, 16:38



Кайерканская трасса по-прежнему закрыта. Организовывается автобусная колонна.

Ориентировочно в 19.00 от АДЦ Норильска до ТБК Кайеркан выйдет колонна автобусов 31-го маршрута. По решению руководства НМЗ для сменного персонала, работающего с 16.00 до 24.00, объявлена актировка. Фото из открытых источников

Просмотров:212 По решению ГИБДД на автодороге Норильск – Кайеркан – Алыкель сегодня с 11 часов введён временный запрет для движения всех видов автотранспорта. Движение автобусов 31-го и 33-го маршрутов временно прекращено.Ориентировочно в 19.00 от АДЦ Норильска до ТБК Кайеркан выйдет колонна автобусов 31-го маршрута.По решению руководства НМЗ для сменного персонала, работающего с 16.00 до 24.00, объявлена актировка.Фото из открытых источников