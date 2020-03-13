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13 марта 2020, 16:44



Сегодня в Норильске - День приёма граждан.

В многофункциональном центре горожан консультируют глава Норильска Ринат Ахметчин, его заместители, руководители структурных подразделений администрации, а также председатель норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков. В Талнахе, Кайеркане и Снежногорске на вопросы обратившихся отвечают главы территориальных управлений. Нынешний приём граждан - первый в этом году. Вообще же такие встречи проводятся ежеквартально. Как показывает статистика, актуальным для норильчан остаётся вопрос переселения на материк - такие обращения наиболее частые. Немало граждан приходит к должностным лицам за помощью в решении жилищных проблем и с вопросами по предоставлению услуг ЖКХ. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:180 В многофункциональном центре горожан консультируют глава Норильска Ринат Ахметчин, его заместители, руководители структурных подразделений администрации, а также председатель норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков. В Талнахе, Кайеркане и Снежногорске на вопросы обратившихся отвечают главы территориальных управлений.Нынешний приём граждан - первый в этом году. Вообще же такие встречи проводятся ежеквартально. Как показывает статистика, актуальным для норильчан остаётся вопрос переселения на материк - такие обращения наиболее частые. Немало граждан приходит к должностным лицам за помощью в решении жилищных проблем и с вопросами по предоставлению услуг ЖКХ.Фото Владимира Макушкина