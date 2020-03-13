Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42850

13 марта 2020, 17:10



С открытием «Полярки», посвящённой в этом году польской драматургии, в театре презентовали экспозицию памяти польских граждан, погибших в Норильлаге.

- В своё время мы решили эти фестивали в Норильске тематически привязывать к этому городу, к его истории. В своё время мы проводили лабораторию, посвящённую прибалтийским народам. Для этого сюда приезжали режиссёры и критики из Эстонии, они были на Норильской Голгофе, почтили память земляков, погибших в годы сталинских репрессий. В этом году темой «Полярки» стала польская драматургия. Польскому народу, людям, которые погибли здесь и которые приумножили богатство этого города и страны за счёт своего труда и своей жизни, мы посвятили выставку. Наталья Федянина, директор Музея Норильска, презентовала экспозицию, разместившуюся в зрительском фойе второго этажа драмтеатра: - Музей не мог не поддержать эту «Полярку». Тема её сложная, как и тема граждан многих других государств, которая трагически здесь завершилась. Выставка посвящена не просто истории поляков в Норильске, но истории поляков в Норильлаге. В своё время Музей Норильска провёл огромную работу по исследованию архивов, когда они были открыты. Сегодня у нас собран значительный фонд, посвящённый норильскому исправительному лагерю. И чтобы создать эту экспозицию, мы подняли свои фонды, архивы, материалы научного отдела, подшивки газет. Основной вклад в создание выставки принадлежит Лилии Луганской, главному хранителю Музея Норильска и большому специалисту по теме Норильлага. Использованы здесь также и фотоработы Александра Харитонова. Для зрителей, режиссёров «Полярки» и артистов Заполярной драмы Лилия Луганская провела небольшую экскурсию по ключевым фотоэкспонатам. Слушатели кратко узнали об истории создания Норильлага и о судьбе польских людей, которые попали сюда. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:164 Олег Лоевский, критик и идейный вдохновитель лаборатории современной драматургии, открывая очередную, уже восьмую, «Полярку», напомнил:- В своё время мы решили эти фестивали в Норильске тематически привязывать к этому городу, к его истории. В своё время мы проводили лабораторию, посвящённую прибалтийским народам. Для этого сюда приезжали режиссёры и критики из Эстонии, они были на Норильской Голгофе, почтили память земляков, погибших в годы сталинских репрессий. В этом году темой «Полярки» стала польская драматургия. Польскому народу, людям, которые погибли здесь и которые приумножили богатство этого города и страны за счёт своего труда и своей жизни, мы посвятили выставку.Наталья Федянина, директор Музея Норильска, презентовала экспозицию, разместившуюся в зрительском фойе второго этажа драмтеатра:- Музей не мог не поддержать эту «Полярку». Тема её сложная, как и тема граждан многих других государств, которая трагически здесь завершилась. Выставка посвящена не просто истории поляков в Норильске, но истории поляков в Норильлаге. В своё время Музей Норильска провёл огромную работу по исследованию архивов, когда они были открыты. Сегодня у нас собран значительный фонд, посвящённый норильскому исправительному лагерю. И чтобы создать эту экспозицию, мы подняли свои фонды, архивы, материалы научного отдела, подшивки газет. Основной вклад в создание выставки принадлежит Лилии Луганской, главному хранителю Музея Норильска и большому специалисту по теме Норильлага. Использованы здесь также и фотоработы Александра Харитонова.Для зрителей, режиссёров «Полярки» и артистов Заполярной драмы Лилия Луганская провела небольшую экскурсию по ключевым фотоэкспонатам. Слушатели кратко узнали об истории создания Норильлага и о судьбе польских людей, которые попали сюда.Фото Владимира Макушкина