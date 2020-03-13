Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42851

13 марта 2020, 17:11



Глава Норильска подчеркнул важность поправок в Конституцию.

Тема поправок в Конституцию в настоящее время остаётся одной из самых обсуждаемых. Своё мнение высказал и глава города Норильска Ринат Ахметчин. Он подчеркнул, что разработанный документ основывается в первую очередь на мнении граждан: «Конституцию меняет только российский народ. По сути, эти поправки писали наши граждане, с которыми встречались депутаты по всей стране, опрашивали, собирали пожелания. В результате тысяч встреч и появились эти корректировки основного закона. Уверен, что данные изменения крайне актуальны сегодня. Действующая Конституция была принята в 1993 году, 27 лет назад. Время не стоит на месте, всё меняется – в том числе и наша страна, и потребности людей. И главные перемены произошли в нас самих. Сегодня граждане хотят большего: гарантий стабильной жизни, спокойствия за будущее своих детей, уверенности в экономическом и социальном благосостоянии. И это правильно. Обсуждаемые сегодня поправки – это то, что «адаптирует» главный документ страны к высоким стандартам жизни. Взять, например, следующие формулировки: «Устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда» (Конституция РФ от 1993 г., ст. 7) и «Гарантируется минимальный размер оплаты труда» (поправка в ст. 75). Или «Устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты» (Конституция РФ от 1993 г., ст. 7) и «Формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование» (поправка в ст. 75). На мой взгляд, разница ощутима. Я понимаю, что что-то новое всегда кажется непонятным и пугающим. Но невозможно меняться, развиваться, улучшаться нашему многогранному обществу, продолжая руководствоваться старыми догмами. Это моё мнение. Возможно, у кого-то есть иное. И 22 апреля у всех нас будет прекрасная возможность выразить свою позицию в ходе общероссийского голосования».

Просмотров:188 Депутаты Законодательного собрания Красноярского края поддержали изменения в Конституцию РФ. Заседание народных избранников состоялось 12 марта, днём ранее поправки в третьем чтении были приняты Государственной думой.Тема поправок в Конституцию в настоящее время остаётся одной из самых обсуждаемых. Своё мнение высказал и глава города Норильска Ринат Ахметчин.Он подчеркнул, что разработанный документ основывается в первую очередь на мнении граждан: «Конституцию меняет только российский народ. По сути, эти поправки писали наши граждане, с которыми встречались депутаты по всей стране, опрашивали, собирали пожелания. В результате тысяч встреч и появились эти корректировки основного закона. Уверен, что данные изменения крайне актуальны сегодня. Действующая Конституция была принята в 1993 году, 27 лет назад. Время не стоит на месте, всё меняется – в том числе и наша страна, и потребности людей. И главные перемены произошли в нас самих.Сегодня граждане хотят большего: гарантий стабильной жизни, спокойствия за будущее своих детей, уверенности в экономическом и социальном благосостоянии. И это правильно.Обсуждаемые сегодня поправки – это то, что «адаптирует» главный документ страны к высоким стандартам жизни. Взять, например, следующие формулировки: «Устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда» (Конституция РФ от 1993 г., ст. 7) и «Гарантируется минимальный размер оплаты труда» (поправка в ст. 75). Или «Устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты» (Конституция РФ от 1993 г., ст. 7) и «Формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование» (поправка в ст. 75). На мой взгляд, разница ощутима.Я понимаю, что что-то новое всегда кажется непонятным и пугающим. Но невозможно меняться, развиваться, улучшаться нашему многогранному обществу, продолжая руководствоваться старыми догмами. Это моё мнение. Возможно, у кого-то есть иное.И 22 апреля у всех нас будет прекрасная возможность выразить свою позицию в ходе общероссийского голосования».