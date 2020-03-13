Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42852

13 марта 2020, 17:30



Норильчанке Евдокии Сергеевне Солдатовой сегодня исполнилось 90 лет. С юбилеем труженицу тыла поздравили президент России и глава Норильска.

Также градоначальник от имени всех горожан и от себя лично поблагодарил юбиляршу за вклад в развитие России и Норильска, пожелал всего самого наилучшего и вручил стильный букет из фрезий. Евдокия Сергеевна поблагодарила Рината Вячеславовича за внимание и призналась, что цветы очень любит. Раньше, например, она выращивала такую роскошную герань, что от желающих взять отросточек или даже приобрести растение отбоя не было. Сейчас же уже сил нет цветоводством заниматься. И когда получает в подарок букет, всегда радуется. Розами именинницу одарил председатель Совета ветеранов ВОВ Валерий Шабурин. Порадовал бабулечку и сюрприз от управления социальной политики – тёплое одеяло, которое преподнесла директор учреждения Светлана Бабурина, пригодится, так как мёрзнуть она стала. «Что у вас хорошего, что плохого?», - поинтересовался Ахметчин. «Жизнь я прожила счастливую и сейчас хорошо всё, только ноги-руки плохие…», - посетовала именинница. О жизни своей счастливой Евдокия Сергеевна рассказала охотно: - Родилась в Алтайском крае в селе Шарчино. Мама умерла, когда пять лет исполнилось. От мачехи любви-ласки не видела, а отец работал всё время – он был отличным сапожником. Война началась – папу сразу же на фронт забрали. Ох и долго бежали мы за машиной, которая его увозила, и рыдали навзрыд, никак успокоиться не могли… Домой отец не вернулся. Знаем, что был ранен, в госпиталь отправлен в Ленинград, там лечился и вроде как сапоги бойцам ремонтировал, а потом опять на передовую. И что там с ним стало, неизвестно – ни на одном сайте данных о нём нет, внуки активно ищут. В деревне нашей в войну жили только немощные старики и дети, на фронт ведь и все женщины ушли. И все колхозные работы легли на детские плечи. Особо тяжело мне уход за свиньями давался, но мы не роптали, понимали, что на нас вся надежда. В Норильске я с 1953 года. Приехала к сестре, которая была сюда сослана за невыработку трудодней. Думала погостить и вернуться в Томск – мне на мукомольном заводе, где работала, отпуск дали. Но парень, которого сестра с мужем прислали к теплоходу меня встретить, он другом их семьи был, мной заинтересовался. И мне он приглянулся. Поэтому я осталась, и мы поженились. Я ж ещё и вдова участника Великой Отечественной войны. Иван на 8 лет меня старше был. Воевал. И в плен попал, а после – в Норильск. Почти 40 лет мы с ним прожили в мире и согласии. Пятерых детей родили, правда, двое из них умерли в младенчестве. Трое сыновей долго прожили. Но я всех пережила. Пять внуков у меня, правнук в Питере. Я – ветеран труда России. 36 лет проработала на железной дороге Норильск - Дудинка. Сначала строила её, поэтому, кстати, ноги-руки и болят – то шпала упадёт, то рельса, думаю, к инвалидности последствия травм и привели. Обходчицей путей была, потом контролёром в электричке стала. Руководство комбината и железной дороги меня не забывает – три года назад вот даже большой телевизор плазменный подарили. Соцполитика регулярно материальную помощь оказывает, каждый месяц бесплатные продуктовые наборы даёт. Грех в общем жаловаться. Когда я очень сильно расхворалась и не смогла одна жить, как прежде, попала в Комплексный центр социального обслуживания на ул. Маслова. Совсем немного там прожила – 4 месяца. Мне не было там плохо, но внучка Лена забрала к себе, как это, говорит, бабушка, ты в приюте будешь, если у тебя родные есть… Живём мы с ней и её мужем очень дружно. Я переживаю, конечно, что обузой для них стала, ни руки, ни ноги ведь не слушаются, но они говорят, что я им не в тягость. Когда они на работе, я телевизор смотрю, по сотовому с сестрой и подругой – своими ровесницами – разговариваю. Жаль, вязать не могу – очень мне этого не хватает. Одной дома мне скучно – кот развлекает: унюхает валерьянку, которую я иногда пью, ластится ко мне, мурчит. Телевизор не люблю смотреть, одно расстройство – то вирус, то болтовня какая-то непонятная, то фильмы какие-то неинтересные. Тревожно как-то после просмотра новостей становится. Только б не было войны! Секрет долголетия? Да нет никакого секрета: живи спокойно и радуйся всему, что в твоей жизни происходит, не злись ни на кого и проживёшь долго и счастливо. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:181 Ринат Ахметчин зачитал письмо от Владимира Путина: «Сердечно поздравляю Вас с юбилеем! Вы прошли большую жизненную школу, стойко преодолели тяжелейшие испытания военного времени, самоотверженно восстанавливали страну из руин и всегда чувствуете сопричастность к судьбе Отечества, великую любовь к Родине, ответственность за её настоящее и будущее. Желаю Вам здоровья, бодрости духа и благополучия».Также градоначальник от имени всех горожан и от себя лично поблагодарил юбиляршу за вклад в развитие России и Норильска, пожелал всего самого наилучшего и вручил стильный букет из фрезий. Евдокия Сергеевна поблагодарила Рината Вячеславовича за внимание и призналась, что цветы очень любит. Раньше, например, она выращивала такую роскошную герань, что от желающих взять отросточек или даже приобрести растение отбоя не было. Сейчас же уже сил нет цветоводством заниматься. И когда получает в подарок букет, всегда радуется. Розами именинницу одарил председатель Совета ветеранов ВОВ Валерий Шабурин. Порадовал бабулечку и сюрприз от управления социальной политики – тёплое одеяло, которое преподнесла директор учреждения Светлана Бабурина, пригодится, так как мёрзнуть она стала.«Что у вас хорошего, что плохого?», - поинтересовался Ахметчин. «Жизнь я прожила счастливую и сейчас хорошо всё, только ноги-руки плохие…», - посетовала именинница.О жизни своей счастливой Евдокия Сергеевна рассказала охотно:- Родилась в Алтайском крае в селе Шарчино. Мама умерла, когда пять лет исполнилось. От мачехи любви-ласки не видела, а отец работал всё время – он был отличным сапожником. Война началась – папу сразу же на фронт забрали. Ох и долго бежали мы за машиной, которая его увозила, и рыдали навзрыд, никак успокоиться не могли… Домой отец не вернулся. Знаем, что был ранен, в госпиталь отправлен в Ленинград, там лечился и вроде как сапоги бойцам ремонтировал, а потом опять на передовую. И что там с ним стало, неизвестно – ни на одном сайте данных о нём нет, внуки активно ищут.В деревне нашей в войну жили только немощные старики и дети, на фронт ведь и все женщины ушли. И все колхозные работы легли на детские плечи. Особо тяжело мне уход за свиньями давался, но мы не роптали, понимали, что на нас вся надежда.В Норильске я с 1953 года. Приехала к сестре, которая была сюда сослана за невыработку трудодней. Думала погостить и вернуться в Томск – мне на мукомольном заводе, где работала, отпуск дали. Но парень, которого сестра с мужем прислали к теплоходу меня встретить, он другом их семьи был, мной заинтересовался. И мне он приглянулся. Поэтому я осталась, и мы поженились.Я ж ещё и вдова участника Великой Отечественной войны. Иван на 8 лет меня старше был. Воевал. И в плен попал, а после – в Норильск. Почти 40 лет мы с ним прожили в мире и согласии. Пятерых детей родили, правда, двое из них умерли в младенчестве. Трое сыновей долго прожили. Но я всех пережила. Пять внуков у меня, правнук в Питере.Я – ветеран труда России. 36 лет проработала на железной дороге Норильск - Дудинка. Сначала строила её, поэтому, кстати, ноги-руки и болят – то шпала упадёт, то рельса, думаю, к инвалидности последствия травм и привели. Обходчицей путей была, потом контролёром в электричке стала. Руководство комбината и железной дороги меня не забывает – три года назад вот даже большой телевизор плазменный подарили. Соцполитика регулярно материальную помощь оказывает, каждый месяц бесплатные продуктовые наборы даёт. Грех в общем жаловаться.Когда я очень сильно расхворалась и не смогла одна жить, как прежде, попала в Комплексный центр социального обслуживания на ул. Маслова. Совсем немного там прожила – 4 месяца. Мне не было там плохо, но внучка Лена забрала к себе, как это, говорит, бабушка, ты в приюте будешь, если у тебя родные есть… Живём мы с ней и её мужем очень дружно.Я переживаю, конечно, что обузой для них стала, ни руки, ни ноги ведь не слушаются, но они говорят, что я им не в тягость. Когда они на работе, я телевизор смотрю, по сотовому с сестрой и подругой – своими ровесницами – разговариваю. Жаль, вязать не могу – очень мне этого не хватает. Одной дома мне скучно – кот развлекает: унюхает валерьянку, которую я иногда пью, ластится ко мне, мурчит. Телевизор не люблю смотреть, одно расстройство – то вирус, то болтовня какая-то непонятная, то фильмы какие-то неинтересные. Тревожно как-то после просмотра новостей становится. Только б не было войны!Секрет долголетия? Да нет никакого секрета: живи спокойно и радуйся всему, что в твоей жизни происходит, не злись ни на кого и проживёшь долго и счастливо.Фото Владимира Макушкина