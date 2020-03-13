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13 марта 2020, 17:30

Норильчанке Евдокии Сергеевне Солдатовой сегодня исполнилось 90 лет. С юбилеем труженицу тыла поздравили президент России и глава Норильска.


Ринат Ахметчин зачитал письмо от Владимира Путина: «Сердечно поздравляю Вас с юбилеем! Вы прошли большую жизненную школу, стойко преодолели тяжелейшие испытания военного времени, самоотверженно восстанавливали страну из руин и всегда чувствуете сопричастность к судьбе Отечества, великую любовь к Родине, ответственность за её настоящее и будущее. Желаю Вам здоровья, бодрости духа и благополучия».
Также градоначальник от имени всех горожан и от себя лично поблагодарил юбиляршу за вклад в развитие России и Норильска, пожелал всего самого наилучшего и вручил стильный букет из фрезий. Евдокия Сергеевна поблагодарила Рината Вячеславовича за внимание и призналась, что цветы очень любит. Раньше, например, она выращивала такую роскошную герань, что от желающих взять отросточек или даже приобрести растение отбоя не было. Сейчас же уже сил нет цветоводством заниматься. И когда получает в подарок букет, всегда радуется. Розами именинницу одарил председатель Совета ветеранов ВОВ Валерий Шабурин. Порадовал бабулечку и сюрприз от управления социальной политики – тёплое одеяло, которое преподнесла директор учреждения Светлана Бабурина, пригодится, так как мёрзнуть она стала.
«Что у вас хорошего, что плохого?», - поинтересовался Ахметчин. «Жизнь я прожила счастливую и сейчас хорошо всё, только ноги-руки плохие…», - посетовала именинница.
О жизни своей счастливой Евдокия Сергеевна рассказала охотно:
- Родилась в Алтайском крае в селе Шарчино. Мама умерла, когда пять лет исполнилось. От мачехи любви-ласки не видела, а отец работал всё время – он был отличным сапожником. Война началась – папу сразу же на фронт забрали. Ох и долго бежали мы за машиной, которая его увозила, и рыдали навзрыд, никак успокоиться не могли… Домой отец не вернулся. Знаем, что был ранен, в госпиталь отправлен в Ленинград, там лечился и вроде как сапоги бойцам ремонтировал, а потом опять на передовую. И что там с ним стало, неизвестно – ни на одном сайте данных о нём нет, внуки активно ищут.
В деревне нашей в войну жили только немощные старики и дети, на фронт ведь и все женщины ушли. И все колхозные работы легли на детские плечи. Особо тяжело мне уход за свиньями давался, но мы не роптали, понимали, что на нас вся надежда.
В Норильске я с 1953 года. Приехала к сестре, которая была сюда сослана за невыработку трудодней. Думала погостить и вернуться в Томск – мне на мукомольном заводе, где работала, отпуск дали. Но парень, которого сестра с мужем прислали к теплоходу меня встретить, он другом их семьи был, мной заинтересовался. И мне он приглянулся. Поэтому я осталась, и мы поженились.
Я ж ещё и вдова участника Великой Отечественной войны. Иван на 8 лет меня старше был. Воевал. И в плен попал, а после – в Норильск. Почти 40 лет мы с ним прожили в мире и согласии. Пятерых детей родили, правда, двое из них умерли в младенчестве. Трое сыновей долго прожили. Но я всех пережила. Пять внуков у меня, правнук в Питере.
Я – ветеран труда России. 36 лет проработала на железной дороге Норильск - Дудинка. Сначала строила её, поэтому, кстати, ноги-руки и болят – то шпала упадёт, то рельса, думаю, к инвалидности последствия травм и привели. Обходчицей путей была, потом контролёром в электричке стала. Руководство комбината и железной дороги меня не забывает – три года назад вот даже большой телевизор плазменный подарили. Соцполитика регулярно материальную помощь оказывает, каждый месяц бесплатные продуктовые наборы даёт. Грех в общем жаловаться.
Когда я очень сильно расхворалась и не смогла одна жить, как прежде, попала в Комплексный центр социального обслуживания на ул. Маслова. Совсем немного там прожила – 4 месяца. Мне не было там плохо, но внучка Лена забрала к себе, как это, говорит, бабушка, ты в приюте будешь, если у тебя родные есть… Живём мы с ней и её мужем очень дружно.
Я переживаю, конечно, что обузой для них стала, ни руки, ни ноги ведь не слушаются, но они говорят, что я им не в тягость. Когда они на работе, я телевизор смотрю, по сотовому с сестрой и подругой – своими ровесницами – разговариваю. Жаль, вязать не могу – очень мне этого не хватает. Одной дома мне скучно – кот развлекает: унюхает валерьянку, которую я иногда пью, ластится ко мне, мурчит. Телевизор не люблю смотреть, одно расстройство – то вирус, то болтовня какая-то непонятная, то фильмы какие-то неинтересные. Тревожно как-то после просмотра новостей становится. Только б не было войны!
Секрет долголетия? Да нет никакого секрета: живи спокойно и радуйся всему, что в твоей жизни происходит, не злись ни на кого и проживёшь долго и счастливо.
Фото Владимира Макушкина

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    Список новостей

 13 марта 2020 
18:15   Дмитрий Карасёв: «Задача депутатов - донести до норильчан важность поправок в Конституцию». 17:52   Авиакомпания NordStar вводит услугу «Предоплаченный багаж».
17:46   Председатель Норильского городского Совета прокомментировал решение краевых депутатов о поддержке поправок в Конституцию РФ. 17:30   Норильчанке Евдокии Сергеевне Солдатовой сегодня исполнилось 90 лет. С юбилеем труженицу тыла поздравили президент России и глава Норильска.
17:11   Глава Норильска подчеркнул важность поправок в Конституцию. 17:10   С открытием «Полярки», посвящённой в этом году польской драматургии, в театре презентовали экспозицию памяти польских граждан, погибших в Норильлаге.
16:44   Сегодня в Норильске - День приёма граждан. 16:38   Кайерканская трасса по-прежнему закрыта. Организовывается автобусная колонна.
16:33   Благотворительный матч с участием «Легенд хоккея» в Норильске отменён. 16:32   О фактах коррупции норильчане могут сообщить в прокуратуру города.
15:24   S7 с 1 июня 2020 года начнет выполнять прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Анталью. 15:10   «Песни, с которыми мы победили» прозвучат на главных сценах Талнаха и Кайеркана.
14:42   Актуализирован регламент по оформлению и выдаче загранпаспортов нового поколения. 12:45   Зампрокурора края Виталий Степанов проведёт в Норильске приём граждан 16 марта.
12:14   Новости о распространении коронавируса в Норильске оказались фейком. 12:13   В Норильске подходят к концу отборочные игры Ночной хоккейной лиги.
12:12   Автотранспортное сообщение между Норильском, Кайерканом и аэропортом прекращено.

 12 марта 2020 
16:54   Новый циклон на подходе. Завтра в Норильске опять разыграется метель. 16:48   В Норильске обнаружили подпольную лабораторию по выращиванию марихуаны.
16:23   Школа аниматоров «Подари улыбку» подвела итоги за год. 16:14   «Норникель» выбирает «голос» компании и объявил среди сотрудников кастинг.
15:20   Депутаты краевого парламента поддержали проект закона о поправках в Конституцию России. 14:29   Завтра норильчане могут обратиться к руководителям города и лично к Ринату Ахметчину.
14:24   Сегодня профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. 14:23   Уже завтра МФК «Норильский никель» провёдет первый финальный матч Кубка России.
13:50   Отменены штрафы за использование свастики без целей пропаганды. 13:31   Госдума и Совфед одобрили закон об изменениях в Конституции России.
13:03   Загранкомандировки отменить, массовые мероприятия сократить. Чтобы избежать распространения коронавируса, в России введены дополнительные меры. 12:10   «Норникель» стал больше извлекать родия и рутения.
11:54   Автодорогу Норильск – Кайеркан – Алыкель открыли. 11:49   Норильчан призывают своевременно очищать внешние подоконники от снега. Но сперва убедиться, что внизу никого нет.
10:21   Второй день подряд на НМЗ актировка. 10:19   НТЭК объяснил корректировку платежей за отопление.

 11 марта 2020 
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17:33   NordStar проводит традиционную акцию для ветеранов Великой Отечественной войны. 15:30   Агентство развития Норильска открывает Академию креативных индустрий.
14:57   «Мастерская весенних чудес» откроется в Городском центре культуры 21 марта. 14:50   В публичной библиотеке прошла презентация сборника стихов «Норильск пишет с Дарёной Хэйл».
14:20   «Маленькие герои большой войны». Для юнармейцев в Молодёжном центре провели исторический час. 14:02   В Красноярске отменили фестиваль «Крымская весна» из-за опасности коронавируса.
13:57   Дудинская средняя школа № 4 стала участником федеральной программы «Земский учитель». 13:55   Роструд напомнил о длинных выходных и сокращённых рабочих днях в мае.
13:32   Минстрой предлагает ввести для управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций особый порядок взыскания долгов с потребителей. 13:08   Циклон, который накрыл Норильск сегодня ночью, уйдёт уже вечером. Но расслабляться не стоит: следующий фронт уже на подходе.
12:47   В Устав Норильска будут внесены изменения, касающиеся деятельности депутатов. 12:03   Подведены итоги конкурса антикоррупционной социальной рекламы.
11:19   Музей Норильска приглашает к обсуждению лучшего сценария нового пространства. 11:19   Начинающих и опытных предпринимателей приглашают на первый норильский бизнес-форум «В центре внимания».
10:18   Норильчанам рекомендуют лишний раз не выходить на улицу из-за сильного ветра.




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