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13 марта 2020, 17:46

Председатель Норильского городского Совета прокомментировал решение краевых депутатов о поддержке поправок в Конституцию РФ.


12 марта в ходе сессии Законодательного собрания Красноярского края народные избранники, в том числе, рассмотрели вопрос о поддержке изменений в Конституцию РФ, накануне поддержанных депутатами Государственной думы. Большинством голосов региональных парламентариев они были одобрены.
Спикер городского Совета Норильска Александр Пестряков назвал такое решение взвешенным, поскольку Красноярский край - один из тех регионов, где предлагаемые изменения обсуждались широко и активно: «Я убеждён, что предлагаемые к обсуждению поправки учитывают интересы всех граждан нашей страны. Искренне не понимаю позиции некоторых участников виртуальных дискуссий, выступающих против закрепления социальных обязательств государства в Конституции РФ. Что может быть плохого в том, что главным документом страны будет гарантирован определённый размер оплаты труда и индексация социальных выплат? Лично для меня как многодетного отца, помимо всего прочего, крайне важно и то, что в Конституции РФ будут определены приоритеты государственной политики в части семейных ценностей и заботы о детях. Уверен, что норильчане серьёзно отнесутся к всероссийскому голосованию и поддержат поправки».

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    Список новостей

 13 марта 2020 
18:15   Дмитрий Карасёв: «Задача депутатов - донести до норильчан важность поправок в Конституцию». 17:52   Авиакомпания NordStar вводит услугу «Предоплаченный багаж».
17:46   Председатель Норильского городского Совета прокомментировал решение краевых депутатов о поддержке поправок в Конституцию РФ. 17:30   Норильчанке Евдокии Сергеевне Солдатовой сегодня исполнилось 90 лет. С юбилеем труженицу тыла поздравили президент России и глава Норильска.
17:11   Глава Норильска подчеркнул важность поправок в Конституцию. 17:10   С открытием «Полярки», посвящённой в этом году польской драматургии, в театре презентовали экспозицию памяти польских граждан, погибших в Норильлаге.
16:44   Сегодня в Норильске - День приёма граждан. 16:38   Кайерканская трасса по-прежнему закрыта. Организовывается автобусная колонна.
16:33   Благотворительный матч с участием «Легенд хоккея» в Норильске отменён. 16:32   О фактах коррупции норильчане могут сообщить в прокуратуру города.
15:24   S7 с 1 июня 2020 года начнет выполнять прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Анталью. 15:10   «Песни, с которыми мы победили» прозвучат на главных сценах Талнаха и Кайеркана.
14:42   Актуализирован регламент по оформлению и выдаче загранпаспортов нового поколения. 12:45   Зампрокурора края Виталий Степанов проведёт в Норильске приём граждан 16 марта.
12:14   Новости о распространении коронавируса в Норильске оказались фейком. 12:13   В Норильске подходят к концу отборочные игры Ночной хоккейной лиги.
12:12   Автотранспортное сообщение между Норильском, Кайерканом и аэропортом прекращено.

 12 марта 2020 
16:54   Новый циклон на подходе. Завтра в Норильске опять разыграется метель. 16:48   В Норильске обнаружили подпольную лабораторию по выращиванию марихуаны.
16:23   Школа аниматоров «Подари улыбку» подвела итоги за год. 16:14   «Норникель» выбирает «голос» компании и объявил среди сотрудников кастинг.
15:20   Депутаты краевого парламента поддержали проект закона о поправках в Конституцию России. 14:29   Завтра норильчане могут обратиться к руководителям города и лично к Ринату Ахметчину.
14:24   Сегодня профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. 14:23   Уже завтра МФК «Норильский никель» провёдет первый финальный матч Кубка России.
13:50   Отменены штрафы за использование свастики без целей пропаганды. 13:31   Госдума и Совфед одобрили закон об изменениях в Конституции России.
13:03   Загранкомандировки отменить, массовые мероприятия сократить. Чтобы избежать распространения коронавируса, в России введены дополнительные меры. 12:10   «Норникель» стал больше извлекать родия и рутения.
11:54   Автодорогу Норильск – Кайеркан – Алыкель открыли. 11:49   Норильчан призывают своевременно очищать внешние подоконники от снега. Но сперва убедиться, что внизу никого нет.
10:21   Второй день подряд на НМЗ актировка. 10:19   НТЭК объяснил корректировку платежей за отопление.

 11 марта 2020 
19:04   Завершился муниципальный конкурс «Лучший по профессии в сфере ЖКХ». 17:44   Число отремонтированных в Норильске домов выросло в 4 раза.
17:33   NordStar проводит традиционную акцию для ветеранов Великой Отечественной войны. 15:30   Агентство развития Норильска открывает Академию креативных индустрий.
14:57   «Мастерская весенних чудес» откроется в Городском центре культуры 21 марта. 14:50   В публичной библиотеке прошла презентация сборника стихов «Норильск пишет с Дарёной Хэйл».
14:20   «Маленькие герои большой войны». Для юнармейцев в Молодёжном центре провели исторический час. 14:02   В Красноярске отменили фестиваль «Крымская весна» из-за опасности коронавируса.
13:57   Дудинская средняя школа № 4 стала участником федеральной программы «Земский учитель». 13:55   Роструд напомнил о длинных выходных и сокращённых рабочих днях в мае.
13:32   Минстрой предлагает ввести для управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций особый порядок взыскания долгов с потребителей. 13:08   Циклон, который накрыл Норильск сегодня ночью, уйдёт уже вечером. Но расслабляться не стоит: следующий фронт уже на подходе.
12:47   В Устав Норильска будут внесены изменения, касающиеся деятельности депутатов. 12:03   Подведены итоги конкурса антикоррупционной социальной рекламы.
11:19   Музей Норильска приглашает к обсуждению лучшего сценария нового пространства. 11:19   Начинающих и опытных предпринимателей приглашают на первый норильский бизнес-форум «В центре внимания».
10:18   Норильчанам рекомендуют лишний раз не выходить на улицу из-за сильного ветра.




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