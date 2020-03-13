Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42853

13 марта 2020, 17:46



Председатель Норильского городского Совета прокомментировал решение краевых депутатов о поддержке поправок в Конституцию РФ.

12 марта в ходе сессии Законодательного собрания Красноярского края народные избранники, в том числе, рассмотрели вопрос о поддержке изменений в Конституцию РФ, накануне поддержанных депутатами Государственной думы. Большинством голосов региональных парламентариев они были одобрены. Спикер городского Совета Норильска Александр Пестряков назвал такое решение взвешенным, поскольку Красноярский край - один из тех регионов, где предлагаемые изменения обсуждались широко и активно: «Я убеждён, что предлагаемые к обсуждению поправки учитывают интересы всех граждан нашей страны. Искренне не понимаю позиции некоторых участников виртуальных дискуссий, выступающих против закрепления социальных обязательств государства в Конституции РФ. Что может быть плохого в том, что главным документом страны будет гарантирован определённый размер оплаты труда и индексация социальных выплат? Лично для меня как многодетного отца, помимо всего прочего, крайне важно и то, что в Конституции РФ будут определены приоритеты государственной политики в части семейных ценностей и заботы о детях. Уверен, что норильчане серьёзно отнесутся к всероссийскому голосованию и поддержат поправки».

Просмотров:164 12 марта в ходе сессии Законодательного собрания Красноярского края народные избранники, в том числе, рассмотрели вопрос о поддержке изменений в Конституцию РФ, накануне поддержанных депутатами Государственной думы. Большинством голосов региональных парламентариев они были одобрены.Спикер городского Совета Норильска Александр Пестряков назвал такое решение взвешенным, поскольку Красноярский край - один из тех регионов, где предлагаемые изменения обсуждались широко и активно: «Я убеждён, что предлагаемые к обсуждению поправки учитывают интересы всех граждан нашей страны. Искренне не понимаю позиции некоторых участников виртуальных дискуссий, выступающих против закрепления социальных обязательств государства в Конституции РФ. Что может быть плохого в том, что главным документом страны будет гарантирован определённый размер оплаты труда и индексация социальных выплат? Лично для меня как многодетного отца, помимо всего прочего, крайне важно и то, что в Конституции РФ будут определены приоритеты государственной политики в части семейных ценностей и заботы о детях. Уверен, что норильчане серьёзно отнесутся к всероссийскому голосованию и поддержат поправки».