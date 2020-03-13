Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42854

13 марта 2020, 17:52



Авиакомпания NordStar вводит услугу «Предоплаченный багаж».

С 30 марта, начала действия летнего расписания полётов, авиакомпания NordStar вводит новую тарифную сетку для оплаты сверхнормативного багажа на регулярных рейсах авиакомпании. Пассажиры смогут оплачивать дополнительное место багажа по более выгодным тарифам при оформлении услуги заранее. Будут доступны три уровня тарифа в зависимости от времени оформления сверхнормативного багажа: - во время покупки билета или в любое удобное время более чем за 24 часа до времени вылета рейса; - за 24 – 3 часа до времени вылета рейса / во время онлайн-регистрации; - менее чем за 3 часа до вылета / во время регистрации в аэропорту. Правила предоставления услуги будут касаться не только дополнительного места багажа, но и багажа, превышающего допустимые габариты. Таким образом, в случае перевозки одного места багажа весом более 23 кг или объёмного багажа более 203 см в сумме трёх измерений, пассажир также сможет заранее забронировать и оплатить перевозку по более выгодному тарифу. Оформить услугу «Предоплаченный багаж» можно на сайте авиакомпании или в любом билетном агентстве. Напомним, что бесплатная норма провоза багажа определяется уровнем тарифа, по которому приобретается авиабилет. Пассажиры, путешествующие по тарифу «Эконом Выгодно» могут взять с собой одно место ручной клади до 10 кг, по тарифу «Эконом Легко» – одно место ручной клади до 10 кг и одно место багажа до 23 кг габаритами не более 203 см в сумме трёх измерений. Пассажиры бизнес-класса могут взять от 1-2 места багажа весом до 30 кг в зависимости от уровня тарифа. Фото Ирины Яринской

Просмотров:190 С 30 марта, начала действия летнего расписания полётов, авиакомпания NordStar вводит новую тарифную сетку для оплаты сверхнормативного багажа на регулярных рейсах авиакомпании. Пассажиры смогут оплачивать дополнительное место багажа по более выгодным тарифам при оформлении услуги заранее. Будут доступны три уровня тарифа в зависимости от времени оформления сверхнормативного багажа:- во время покупки билета или в любое удобное время более чем за 24 часа до времени вылета рейса;- за 24 – 3 часа до времени вылета рейса / во время онлайн-регистрации;- менее чем за 3 часа до вылета / во время регистрации в аэропорту.Правила предоставления услуги будут касаться не только дополнительного места багажа, но и багажа, превышающего допустимые габариты. Таким образом, в случае перевозки одного места багажа весом более 23 кг или объёмного багажа более 203 см в сумме трёх измерений, пассажир также сможет заранее забронировать и оплатить перевозку по более выгодному тарифу.Оформить услугу «Предоплаченный багаж» можно на сайте авиакомпании или в любом билетном агентстве.Напомним, что бесплатная норма провоза багажа определяется уровнем тарифа, по которому приобретается авиабилет. Пассажиры, путешествующие по тарифу «Эконом Выгодно» могут взять с собой одно место ручной клади до 10 кг, по тарифу «Эконом Легко» – одно место ручной клади до 10 кг и одно место багажа до 23 кг габаритами не более 203 см в сумме трёх измерений. Пассажиры бизнес-класса могут взять от 1-2 места багажа весом до 30 кг в зависимости от уровня тарифа.Фото Ирины Яринской