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13 марта 2020, 17:52

Авиакомпания NordStar вводит услугу «Предоплаченный багаж».


С 30 марта, начала действия летнего расписания полётов, авиакомпания NordStar вводит новую тарифную сетку для оплаты сверхнормативного багажа на регулярных рейсах авиакомпании. Пассажиры смогут оплачивать дополнительное место багажа по более выгодным тарифам при оформлении услуги заранее. Будут доступны три уровня тарифа в зависимости от времени оформления сверхнормативного багажа:
- во время покупки билета или в любое удобное время более чем за 24 часа до времени вылета рейса;
- за 24 – 3 часа до времени вылета рейса / во время онлайн-регистрации;
- менее чем за 3 часа до вылета / во время регистрации в аэропорту.
Правила предоставления услуги будут касаться не только дополнительного места багажа, но и багажа, превышающего допустимые габариты. Таким образом, в случае перевозки одного места багажа весом более 23 кг или объёмного багажа более 203 см в сумме трёх измерений, пассажир также сможет заранее забронировать и оплатить перевозку по более выгодному тарифу.
Оформить услугу «Предоплаченный багаж» можно на сайте авиакомпании или в любом билетном агентстве.
Напомним, что бесплатная норма провоза багажа определяется уровнем тарифа, по которому приобретается авиабилет. Пассажиры, путешествующие по тарифу «Эконом Выгодно» могут взять с собой одно место ручной клади до 10 кг, по тарифу «Эконом Легко» – одно место ручной клади до 10 кг и одно место багажа до 23 кг габаритами не более 203 см в сумме трёх измерений. Пассажиры бизнес-класса могут взять от 1-2 места багажа весом до 30 кг в зависимости от уровня тарифа.
Фото Ирины Яринской
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    Список новостей

 13 марта 2020 
18:15   Дмитрий Карасёв: «Задача депутатов - донести до норильчан важность поправок в Конституцию». 17:52   Авиакомпания NordStar вводит услугу «Предоплаченный багаж».
17:46   Председатель Норильского городского Совета прокомментировал решение краевых депутатов о поддержке поправок в Конституцию РФ. 17:30   Норильчанке Евдокии Сергеевне Солдатовой сегодня исполнилось 90 лет. С юбилеем труженицу тыла поздравили президент России и глава Норильска.
17:11   Глава Норильска подчеркнул важность поправок в Конституцию. 17:10   С открытием «Полярки», посвящённой в этом году польской драматургии, в театре презентовали экспозицию памяти польских граждан, погибших в Норильлаге.
16:44   Сегодня в Норильске - День приёма граждан. 16:38   Кайерканская трасса по-прежнему закрыта. Организовывается автобусная колонна.
16:33   Благотворительный матч с участием «Легенд хоккея» в Норильске отменён. 16:32   О фактах коррупции норильчане могут сообщить в прокуратуру города.
15:24   S7 с 1 июня 2020 года начнет выполнять прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Анталью. 15:10   «Песни, с которыми мы победили» прозвучат на главных сценах Талнаха и Кайеркана.
14:42   Актуализирован регламент по оформлению и выдаче загранпаспортов нового поколения. 12:45   Зампрокурора края Виталий Степанов проведёт в Норильске приём граждан 16 марта.
12:14   Новости о распространении коронавируса в Норильске оказались фейком. 12:13   В Норильске подходят к концу отборочные игры Ночной хоккейной лиги.
12:12   Автотранспортное сообщение между Норильском, Кайерканом и аэропортом прекращено.

 12 марта 2020 
16:54   Новый циклон на подходе. Завтра в Норильске опять разыграется метель. 16:48   В Норильске обнаружили подпольную лабораторию по выращиванию марихуаны.
16:23   Школа аниматоров «Подари улыбку» подвела итоги за год. 16:14   «Норникель» выбирает «голос» компании и объявил среди сотрудников кастинг.
15:20   Депутаты краевого парламента поддержали проект закона о поправках в Конституцию России. 14:29   Завтра норильчане могут обратиться к руководителям города и лично к Ринату Ахметчину.
14:24   Сегодня профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. 14:23   Уже завтра МФК «Норильский никель» провёдет первый финальный матч Кубка России.
13:50   Отменены штрафы за использование свастики без целей пропаганды. 13:31   Госдума и Совфед одобрили закон об изменениях в Конституции России.
13:03   Загранкомандировки отменить, массовые мероприятия сократить. Чтобы избежать распространения коронавируса, в России введены дополнительные меры. 12:10   «Норникель» стал больше извлекать родия и рутения.
11:54   Автодорогу Норильск – Кайеркан – Алыкель открыли. 11:49   Норильчан призывают своевременно очищать внешние подоконники от снега. Но сперва убедиться, что внизу никого нет.
10:21   Второй день подряд на НМЗ актировка. 10:19   НТЭК объяснил корректировку платежей за отопление.

 11 марта 2020 
19:04   Завершился муниципальный конкурс «Лучший по профессии в сфере ЖКХ». 17:44   Число отремонтированных в Норильске домов выросло в 4 раза.
17:33   NordStar проводит традиционную акцию для ветеранов Великой Отечественной войны. 15:30   Агентство развития Норильска открывает Академию креативных индустрий.
14:57   «Мастерская весенних чудес» откроется в Городском центре культуры 21 марта. 14:50   В публичной библиотеке прошла презентация сборника стихов «Норильск пишет с Дарёной Хэйл».
14:20   «Маленькие герои большой войны». Для юнармейцев в Молодёжном центре провели исторический час. 14:02   В Красноярске отменили фестиваль «Крымская весна» из-за опасности коронавируса.
13:57   Дудинская средняя школа № 4 стала участником федеральной программы «Земский учитель». 13:55   Роструд напомнил о длинных выходных и сокращённых рабочих днях в мае.
13:32   Минстрой предлагает ввести для управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций особый порядок взыскания долгов с потребителей. 13:08   Циклон, который накрыл Норильск сегодня ночью, уйдёт уже вечером. Но расслабляться не стоит: следующий фронт уже на подходе.
12:47   В Устав Норильска будут внесены изменения, касающиеся деятельности депутатов. 12:03   Подведены итоги конкурса антикоррупционной социальной рекламы.
11:19   Музей Норильска приглашает к обсуждению лучшего сценария нового пространства. 11:19   Начинающих и опытных предпринимателей приглашают на первый норильский бизнес-форум «В центре внимания».
10:18   Норильчанам рекомендуют лишний раз не выходить на улицу из-за сильного ветра.




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