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13 марта 2020, 18:15



Дмитрий Карасёв: «Задача депутатов - донести до норильчан важность поправок в Конституцию».

Депутаты Законодательного собрания Красноярского края 12 марта на сессии одобрили закон о поправке в Конституцию России. 11 марта этот закон был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы. Председатель комиссии по городскому хозяйству Норильского городского Совета депутатов Дмитрий Карасёв считает, что главная цель предлагаемых изменений – развитие общества и обеспечение достойной жизни граждан - должна быть закреплена на высшем уровне. «Предлагаемые поправки усиливают ответственность государства перед своими гражданами и важны для всей страны, а особенно для северян. В Конституции закрепится обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат, что для проживания в Заполярье очень актуально. Важно, что государство также создаёт условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей. Каждый должен выбрать для себя будущее и принять участие в общероссийском голосовании 22 апреля. Уверен, что норильчане проявят высокую степень ответственности за будущее страны. Для этого депутаты горсовета готовы дойти до каждого со своей позицией и объяснить важность предстоящего голосования», - отметил он.

Просмотров:164 Депутаты Законодательного собрания Красноярского края 12 марта на сессии одобрили закон о поправке в Конституцию России. 11 марта этот закон был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.Председатель комиссии по городскому хозяйству Норильского городского Совета депутатов Дмитрий Карасёв считает, что главная цель предлагаемых изменений – развитие общества и обеспечение достойной жизни граждан - должна быть закреплена на высшем уровне.«Предлагаемые поправки усиливают ответственность государства перед своими гражданами и важны для всей страны, а особенно для северян. В Конституции закрепится обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат, что для проживания в Заполярье очень актуально. Важно, что государство также создаёт условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей. Каждый должен выбрать для себя будущее и принять участие в общероссийском голосовании 22 апреля. Уверен, что норильчане проявят высокую степень ответственности за будущее страны. Для этого депутаты горсовета готовы дойти до каждого со своей позицией и объяснить важность предстоящего голосования», - отметил он.