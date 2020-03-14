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14 марта 2020, 10:34



Николай Жигулин: «Поправки в Конституции усиливают ответственность государства перед гражданами».

12 марта депутаты Законодательного собрания Красноярского края на очередной сессии приняли решение рекомендовать вносить поправки в Конституцию России. Днём ранее закон одобрили в Государственной думе. Секретарь Норильского местного отделения партии «Единая Россия» Николай Жигулин видит в новом тексте Основного закона множество плюсов. «Безусловно, что наиболее важный блок в поправках - социальная сфера. Но как заместитель главы муниципального образования я всегда был убеждён в необходимости укрепления органов местного самоуправления и повышения их значимости в вертикали власти. Предлагаемые изменения в Конституцию делают органы местного самоуправления частью единой системы публичной власти в России. Это поможет эффективному решению задач в интересах населения, так как повышает требования к органам власти всех уровней. Это важно для Норильска в условиях географической отдалённости. Но конечную точку в принятии поправок должно поставить народное мнение. Голосование состоится 22 апреля, и я уверен, что этот день станет днём единения россиян с целью укрепления нашего государства и повышения социальной защищённости его граждан».

Просмотров:150 12 марта депутаты Законодательного собрания Красноярского края на очередной сессии приняли решение рекомендовать вносить поправки в Конституцию России. Днём ранее закон одобрили в Государственной думе.Секретарь Норильского местного отделения партии «Единая Россия» Николай Жигулин видит в новом тексте Основного закона множество плюсов. «Безусловно, что наиболее важный блок в поправках - социальная сфера. Но как заместитель главы муниципального образования я всегда был убеждён в необходимости укрепления органов местного самоуправления и повышения их значимости в вертикали власти. Предлагаемые изменения в Конституцию делают органы местного самоуправления частью единой системы публичной власти в России. Это поможет эффективному решению задач в интересах населения, так как повышает требования к органам власти всех уровней. Это важно для Норильска в условиях географической отдалённости. Но конечную точку в принятии поправок должно поставить народное мнение. Голосование состоится 22 апреля, и я уверен, что этот день станет днём единения россиян с целью укрепления нашего государства и повышения социальной защищённости его граждан».