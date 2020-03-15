Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42857

15 марта 2020, 13:15



В Дудинке произошёл обрыв линии электропередач.

На данный момент котельная переведена на резервные источники питания, за счёт чего в квартирах сохраняется тепло. Горячая вода отключена. Запускаются резервные источники электроэнергии в медучреждениях, КДЦ “Арктика”, 4-й школе. Также в качестве резервного источника электроснабжения города подготовлен портовый ледокол "Авраамий Завенягин". При необходимости разогреть питание для детей можно обращаться в КДЦ «Арктика». Жителей города просят сохранять спокойствие и не нарушать тепловой контур (держать окна и форточки закрытыми). Специалисты работают над скорейшим решением проблемы.

Просмотров:197 Как сообщает управление ГО и ЧС Таймыра, в 8.40 произошёл обрыв на линиях электропередачи со стороны Норильска. Бригады ремонтников выехали на трассу с целью выявления и устранения аварии. По предварительной информации, на линии произошло обледенение.На данный момент котельная переведена на резервные источники питания, за счёт чего в квартирах сохраняется тепло. Горячая вода отключена. Запускаются резервные источники электроэнергии в медучреждениях, КДЦ “Арктика”, 4-й школе. Также в качестве резервного источника электроснабжения города подготовлен портовый ледокол "Авраамий Завенягин".При необходимости разогреть питание для детей можно обращаться в КДЦ «Арктика».Жителей города просят сохранять спокойствие и не нарушать тепловой контур (держать окна и форточки закрытыми). Специалисты работают над скорейшим решением проблемы.