Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42858

15 марта 2020, 15:30



UPD о ситуации с обрывом линии электропередач от Администрации Таймыра.

В настоящий момент восстановлено электроснабжение по одной линии. В течение часа планируется подключение всех домов города к электричеству. На водозаборе ведутся ремонтные работы, о времени запуска сообщим дополнительно. Напоминаем, что Дудинская средняя школа 4 и КДЦ «Арктика» подключены к резервному источнику, благодаря чему здесь можно подогреть еду и воду. Вода выдаётся бесплатно для того, чтобы попить на месте.» Оперативная информация публикуется на сайте города и в социальных сетях.

Просмотров:169 «Уважаемые жители Дудинки!В настоящий момент восстановлено электроснабжение по одной линии. В течение часа планируется подключение всех домов города к электричеству.На водозаборе ведутся ремонтные работы, о времени запуска сообщим дополнительно.Напоминаем, что Дудинская средняя школа 4 и КДЦ «Арктика» подключены к резервному источнику, благодаря чему здесь можно подогреть еду и воду. Вода выдаётся бесплатно для того, чтобы попить на месте.»Оперативная информация публикуется на сайте города и в социальных сетях.