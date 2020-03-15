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15 марта 2020, 18:58



Аварию в Дудинке полностью устранили.

Также сообщается об устранении обрыва линий электропередач. Обе линии восстановлены и запущены в работу. Администрация поблагодарила всех сотрудников оперативных служб, причастных к устранению аварии, за быстрое реагирование.

Просмотров:102 Администрация Таймыра сообщает, что подача холодной и горячей воды в квартиры города восстановлена.Также сообщается об устранении обрыва линий электропередач. Обе линии восстановлены и запущены в работу.Администрация поблагодарила всех сотрудников оперативных служб, причастных к устранению аварии, за быстрое реагирование.