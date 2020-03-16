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16 марта 2020, 13:11



Сокуй как тренд. Российские учёные протестировали на себе верхнюю одежду тундровых ненцев и призвали заимствовать её дизайн при изготовлении экипировки для военных, газовиков и туристов на Крайнем Севере.

Тундровые ненцы живут в районах, где зима длится около 230 дней, а температура воздуха опускается до -60°C. Чтобы понять, в чём заключается особенность одежды, которая помогает ненцам выживать в таких суровых условиях, исследователи сами протестировали шубы в полевых условиях. В качестве примера был взят комплект мужского гардероба. Ненцы изготавливают одежду из меха северного оленя, который выдерживает температуру до -60°C. Он состоит из густых полых волосков и подшёрстка, которые сохраняют тепло, а при попадании в воду даже способны держаться за счёт полого ворса на воде. На Таймыре зимняя мужская одежда для длительных переходов по тундре (аргиша) называется сокуй. Он шьётся из оленьего меха шерстью как наружу, так и внутрь. Сокуй можно смело считать произведением искусства ненецких мастериц, потому что он является не только жизненно важным предметом обихода, но и объектом творческого самовыражения национальным орнаментом и самобытными элементами национальной культуры.

Просмотров:173 По мнению авторов исследования, для пошива такой экипировки оптимально использовать мех северного оленя либо разработать максимально похожие на него материалы. Статью с описанием работы опубликовал научный журнал Heliyon.Тундровые ненцы живут в районах, где зима длится около 230 дней, а температура воздуха опускается до -60°C. Чтобы понять, в чём заключается особенность одежды, которая помогает ненцам выживать в таких суровых условиях, исследователи сами протестировали шубы в полевых условиях. В качестве примера был взят комплект мужского гардероба.Ненцы изготавливают одежду из меха северного оленя, который выдерживает температуру до -60°C. Он состоит из густых полых волосков и подшёрстка, которые сохраняют тепло, а при попадании в воду даже способны держаться за счёт полого ворса на воде. На Таймыре зимняя мужская одежда для длительных переходов по тундре (аргиша) называется сокуй. Он шьётся из оленьего меха шерстью как наружу, так и внутрь.Сокуй можно смело считать произведением искусства ненецких мастериц, потому что он является не только жизненно важным предметом обихода, но и объектом творческого самовыражения национальным орнаментом и самобытными элементами национальной культуры.