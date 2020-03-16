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16 марта 2020, 13:14



Сегодня в «Родине» откроется фотопроект «Отражение». В течение марта участников ждут мастер-классы и фотокросс.

Участниками фотоконкурса стали более 70 норильчан, которые представили около 500 работ. Сегодня в 19.00 состоится открытие фотопроекта «Отражение-2020». Творческая встреча начнётся со знакомства с кураторами-профессиональными фотографами и продолжится лекцией Алексея Арлюкова, председателя жюри. Он представит коллекцию раритетных фотоаппаратов, проведёт краткий экскурс в историю фотосъёмки, расскажет об особенностях различных поколений фотоаппаратов и многом другом. 21 марта участников фотопроекта ждёт творческое соревнование – фотокросс. Любителям предстоит сделать фотографии на три разные темы за определённое время. В этот же день профессиональное жюри подведёт итоги фотоконкурса и фотокросса, определит лучших в различных номинациях. В течение марта участников фотопроекта ждут мастер-классы: «7 шагов к студийной съёмке. Практика» от члена фотоклуба «Таймыр» Олеси Химич; «Портреты городов» от популярного фотографа, блогера и путешественника Арсения Котова из Самары; «Эстетика промплощадки» от фотографа, блогера, архитектора и урбекс-туристки Ланы Сатор из Москвы; «Творческое задание на развитие фотовидения» от председателя фотоклуба «Таймыр» Таисии Моруновой; а также экскурсия в производственно-полиграфическое агентство «Кактус», которую проведёт руководитель агентства Александр Харитонов. Закрытие фотопроекта и награждение победителей состоится 6 апреля.

Просмотров:184 Проект-конкурс «Отражение-2020» организован кинокомплексом «Родина» при поддержке компании «Норникель», фотоклуба «Таймыр» и благотворительного фонда «Территория добра».Участниками фотоконкурса стали более 70 норильчан, которые представили около 500 работ.Сегодня в 19.00 состоится открытие фотопроекта «Отражение-2020». Творческая встреча начнётся со знакомства с кураторами-профессиональными фотографами и продолжится лекцией Алексея Арлюкова, председателя жюри. Он представит коллекцию раритетных фотоаппаратов, проведёт краткий экскурс в историю фотосъёмки, расскажет об особенностях различных поколений фотоаппаратов и многом другом.21 марта участников фотопроекта ждёт творческое соревнование – фотокросс. Любителям предстоит сделать фотографии на три разные темы за определённое время.В этот же день профессиональное жюри подведёт итоги фотоконкурса и фотокросса, определит лучших в различных номинациях.В течение марта участников фотопроекта ждут мастер-классы: «7 шагов к студийной съёмке. Практика» от члена фотоклуба «Таймыр» Олеси Химич; «Портреты городов» от популярного фотографа, блогера и путешественника Арсения Котова из Самары; «Эстетика промплощадки» от фотографа, блогера, архитектора и урбекс-туристки Ланы Сатор из Москвы; «Творческое задание на развитие фотовидения» от председателя фотоклуба «Таймыр» Таисии Моруновой; а также экскурсия в производственно-полиграфическое агентство «Кактус», которую проведёт руководитель агентства Александр Харитонов.Закрытие фотопроекта и награждение победителей состоится 6 апреля.