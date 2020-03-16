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16 марта 2020, 13:27



В ИК-15 отметили День работников уголовно-исполнительной системы.

«Норильлаг» НКВД СССР, существовавший в конце 1930-х - середине 1950-х годов, был создан в целях использования труда заключённых на строительстве объектов Норильского промышленного комплекса - горно-металлургического комбината, медеплавильного завода, завода стройдеталей, аэродрома, железной дороги Норильск - Дудинка, Дудинского порта, теплоэлектроцентрали и водопровода в Норильске, на шахтовом, дорожном и жилищном строительстве, а также на добыче руды, угля, известняка, выработке кокса, на разработке песчаных и гипсовых карьеров, алевролитов и пр. По состоянию на апрель 1948 г. Норильский исправительно-трудовой лагерь объединял 10 лагерных отделений с целым рядом лагерных пунктов (восемь из них в Норильске и по одному в Красноярске и Дудинке). По приказу начальника управления МВД Красноярского края от 13 июля 1956 года образовано 15-е лаготделение (в простонародье «пятнашка»). В апреле 2000 года на базе исправительной колонии № 15 было создано объединение исправительных колоний № 30, в состав которого вошли ИК-15 и колония поселения № 20. В августе 2019 года учреждение было вновь переименовано в ИК-15 с участком колонии-поселения. Сегодня здесь проходят службу 295 сотрудников, работают 60 вольнонаёмных. Осуждённых – 1 170 человек. По итогам рейтинговой оценки ИК-15 регулярно занимает призовые места среди учреждений ГУФСИН по Красноярскому краю. - Наше учреждение равномерно вписалось в этапы развития уголовно-исполнительной системы, - пояснил заместитель начальника ИК-15 ГУФСИН по Красноярскому краю подполковник Андрей Хохлов. - Основное направление в её реформировании - гуманизация условий отбывания наказания осуждёнными, получение ими среднего и начального профессионального образования, обеспечение полезной занятости на производстве и в свободное от работы время. Так, в каждом отряде организованы различные кружки осуждённых по интересам, в клубе регулярно проводятся спортивные и культурно-массовые мероприятия. С 2018 года практикуется предоставление осуждённым к лишению свободы отпусков с выездом за пределы исправительного учреждения, на участке колонии-поселения - проживание за пределами участка. Также Андрей Хохлов отметил, что с каждым годом колония увеличивает производство собственной продукции, и по итогам 2019 года она заняла второе место среди учреждений ГУФСИН по Красноярскому краю по объёмам выпускаемой продукции. Гордость у сотрудников ИК-15 вызывает и то, что при их непосредственном участии проводится ежегодный фестиваль силовых структур, в спартакиаде силовых и бюджетных ведомств они показывают отличные результаты, регулярно помогают ветеранам учреждения и норильскому детскому дому, радуют норильчан продукцией своей пекарни и столовой на городских ярмарках и других мероприятиях. Фото предоставлено ИК-15

Просмотров:239 В исправительной колонии № 15, что находится в Норильске на ул. Ветеранов, в День работников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации встречали коллег из прокуратуры и МВД, чествовали лучших сотрудников, вспоминали историю учреждения и говорили о дне сегодняшнем. В торжественном мероприятии принял участие и заместитель главы города Норильска по взаимодействию с правоохранительными органами Фёдор ЧЕРЕДНИЧЕНКО.«Норильлаг» НКВД СССР, существовавший в конце 1930-х - середине 1950-х годов, был создан в целях использования труда заключённых на строительстве объектов Норильского промышленного комплекса - горно-металлургического комбината, медеплавильного завода, завода стройдеталей, аэродрома, железной дороги Норильск - Дудинка, Дудинского порта, теплоэлектроцентрали и водопровода в Норильске, на шахтовом, дорожном и жилищном строительстве, а также на добыче руды, угля, известняка, выработке кокса, на разработке песчаных и гипсовых карьеров, алевролитов и пр. По состоянию на апрель 1948 г. Норильский исправительно-трудовой лагерь объединял 10 лагерных отделений с целым рядом лагерных пунктов (восемь из них в Норильске и по одному в Красноярске и Дудинке).По приказу начальника управления МВД Красноярского края от 13 июля 1956 года образовано 15-е лаготделение (в простонародье «пятнашка»). В апреле 2000 года на базе исправительной колонии № 15 было создано объединение исправительных колоний № 30, в состав которого вошли ИК-15 и колония поселения № 20. В августе 2019 года учреждение было вновь переименовано в ИК-15 с участком колонии-поселения.Сегодня здесь проходят службу 295 сотрудников, работают 60 вольнонаёмных. Осуждённых – 1 170 человек.По итогам рейтинговой оценки ИК-15 регулярно занимает призовые места среди учреждений ГУФСИН по Красноярскому краю.- Наше учреждение равномерно вписалось в этапы развития уголовно-исполнительной системы, - пояснил заместитель начальника ИК-15 ГУФСИН по Красноярскому краю подполковник Андрей Хохлов. - Основное направление в её реформировании - гуманизация условий отбывания наказания осуждёнными, получение ими среднего и начального профессионального образования, обеспечение полезной занятости на производстве и в свободное от работы время.Так, в каждом отряде организованы различные кружки осуждённых по интересам, в клубе регулярно проводятся спортивные и культурно-массовые мероприятия. С 2018 года практикуется предоставление осуждённым к лишению свободы отпусков с выездом за пределы исправительного учреждения, на участке колонии-поселения - проживание за пределами участка.Также Андрей Хохлов отметил, что с каждым годом колония увеличивает производство собственной продукции, и по итогам 2019 года она заняла второе место среди учреждений ГУФСИН по Красноярскому краю по объёмам выпускаемой продукции.Гордость у сотрудников ИК-15 вызывает и то, что при их непосредственном участии проводится ежегодный фестиваль силовых структур, в спартакиаде силовых и бюджетных ведомств они показывают отличные результаты, регулярно помогают ветеранам учреждения и норильскому детскому дому, радуют норильчан продукцией своей пекарни и столовой на городских ярмарках и других мероприятиях.Фото предоставлено ИК-15