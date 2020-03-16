Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42863

16 марта 2020, 13:57



Минпросвещения рекомендовало всем школам перейти на дистанционное обучение.

«У нас уже есть опыт отдельных регионов по масштабному переходу на онлайн-обучение, важно его использовать и в других. Необходимую методическую помощь мы регионам окажем. Это временные меры, крайне важные для защиты здоровья населения», - отметил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Также ведомство разослало в регионы рекомендации Роспотребнадзора об усилении мер санитарно-эпидемиологического контроля. В них, в частности, региональным органам управления образования поручено предусмотреть меры своевременных дезинфекционных мероприятий, контролировать графики уборки и проветривания помещений. В управлении общего и дошкольного образования администрации Норильска «Заполярке» сообщили, что на сегодня ни одного случая коронавируса в Норильске не зафиксировано: «Эпидемиологический порог по ОРВИ и гриппу также не превышен, поэтому пока на свободное посещение школы не переведены. Однако если будут даны чёткие распоряжения с края, они будут исполнены». Фото из открытых источников

Просмотров:449 Информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает, что перевод школьников на дистанционное обучение – это превентивная мера по предотвращению коронавирусной инфекции. Соответствующие рекомендации были направлены Министерством во все регионы страны.«У нас уже есть опыт отдельных регионов по масштабному переходу на онлайн-обучение, важно его использовать и в других. Необходимую методическую помощь мы регионам окажем. Это временные меры, крайне важные для защиты здоровья населения», - отметил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.Также ведомство разослало в регионы рекомендации Роспотребнадзора об усилении мер санитарно-эпидемиологического контроля. В них, в частности, региональным органам управления образования поручено предусмотреть меры своевременных дезинфекционных мероприятий, контролировать графики уборки и проветривания помещений.В управлении общего и дошкольного образования администрации Норильска «Заполярке» сообщили, что на сегодня ни одного случая коронавируса в Норильске не зафиксировано: «Эпидемиологический порог по ОРВИ и гриппу также не превышен, поэтому пока на свободное посещение школы не переведены. Однако если будут даны чёткие распоряжения с края, они будут исполнены».Фото из открытых источников