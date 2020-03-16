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16 марта 2020, 14:11



Норильчанин получил чужое наследство – 5,7 млн рублей.

Фото из открытых источников

Просмотров:282 Мужчина предоставил в банк поддельные документы о признании права собственности на имущество женщины, которая умерла в 2015 году. На основании этих бумаг он получил 5,7 млн рублей. Но после дополнительной проверки выяснилось, что документы поддельные. Во время оперативно-разыскных мероприятий злоумышленника задержали. На мужчину завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Материалы уже переданы в суд.Фото из открытых источников