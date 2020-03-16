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16 марта 2020, 15:25



Обследование на коронавирус в Красноярском крае прошли 850 человек.

Управление Роспотребнадзора по краю рекомендует всем гражданам, вернувшимся из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса, оставаться дома (по месту пребывания) и сообщить о поездке на горячую линию 8(391)226-89-94; при появлении первых признаков респираторной инфекции вызвать врача либо скорую помощь. Все граждане, прибывшие из КНР, Южной Кореи, Ирана, Италии, Германии, Испании, Франции, в течение 14 дней после должны быть незамедлительно изолированы. Прибывшие из других государств, неблагополучных по коронавирусной инфекции, изолируются на дому (по месту пребывания) при обращении. Фото из архива "Заполярной Правды"

Просмотров:338 По состоянию на 15 марта 2020 года случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Красноярском крае не зарегистрировано. Управлением Роспотребнадзора по региону продолжается проведение комплекса противоэпидемических мероприятий на территории. Под медицинским наблюдением на дому находятся 262 человека; 850 человек прошли лабораторное обследование, вирус не выявлен. Об этом сообщается на сайте краевого минздрава. Проводится обследование людей с признаками респираторных заболеваний по медицинским показаниям (прибывшим на территорию края менее 14 дней назад из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции).Управление Роспотребнадзора по краю рекомендует всем гражданам, вернувшимся из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса, оставаться дома (по месту пребывания) и сообщить о поездке на горячую линию 8(391)226-89-94; при появлении первых признаков респираторной инфекции вызвать врача либо скорую помощь. Все граждане, прибывшие из КНР, Южной Кореи, Ирана, Италии, Германии, Испании, Франции, в течение 14 дней после должны быть незамедлительно изолированы. Прибывшие из других государств, неблагополучных по коронавирусной инфекции, изолируются на дому (по месту пребывания) при обращении.Фото из архива "Заполярной Правды"