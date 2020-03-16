Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42866

16 марта 2020, 15:51



Юнармейцы - в гостях у спасателей.

Юнармейский отряд «Норд» талнахской школы № 43 побывал на экскурсии в военизированном горноспасательном отряде. Юнармейцы заглянули в операторную, куда поступают сообщения об аварии на вверенных отряду объектах; посетили учебный класс, где сотрудники повышают свою квалификацию; осмотрели гараж и оперативные автомобили, оснащённые всем необходимым для локализации и ликвидации аварии и её последствий и готовые выехать по сигналу тревоги в любую минуту. Побывали ребята в аппаратном зале, где проверяют, обслуживают и ремонтируют аппараты дыхания, на кислородной станции, где заправляют баллоны, в химической лаборатории, где проводится анализ проб воздуха в шахте на содержание вредных для здоровья и жизни газов. Школьникам показали гидравлическое оснащение для спасения пострадавших из-под завалов и различные приборы, необходимые в работе. Отметим, что провёл экскурсию выпускник школы, ныне сотрудник ВГСЧ Константин Пылев. И вполне вероятно, что кто-то из ребят, впечатлённый его рассказом и увиденным, также свяжет свою жизнь со спасением людей.

Просмотров:184 Юнармейский отряд «Норд» талнахской школы № 43 побывал на экскурсии в военизированном горноспасательном отряде. Юнармейцы заглянули в операторную, куда поступают сообщения об аварии на вверенных отряду объектах; посетили учебный класс, где сотрудники повышают свою квалификацию; осмотрели гараж и оперативные автомобили, оснащённые всем необходимым для локализации и ликвидации аварии и её последствий и готовые выехать по сигналу тревоги в любую минуту.Побывали ребята в аппаратном зале, где проверяют, обслуживают и ремонтируют аппараты дыхания, на кислородной станции, где заправляют баллоны, в химической лаборатории, где проводится анализ проб воздуха в шахте на содержание вредных для здоровья и жизни газов. Школьникам показали гидравлическое оснащение для спасения пострадавших из-под завалов и различные приборы, необходимые в работе.Отметим, что провёл экскурсию выпускник школы, ныне сотрудник ВГСЧ Константин Пылев. И вполне вероятно, что кто-то из ребят, впечатлённый его рассказом и увиденным, также свяжет свою жизнь со спасением людей.