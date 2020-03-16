Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/42866
16 марта 2020, 15:51

Юнармейцы - в гостях у спасателей.


Юнармейский отряд «Норд» талнахской школы № 43 побывал на экскурсии в военизированном горноспасательном отряде. Юнармейцы заглянули в операторную, куда поступают сообщения об аварии на вверенных отряду объектах; посетили учебный класс, где сотрудники повышают свою квалификацию; осмотрели гараж и оперативные автомобили, оснащённые всем необходимым для локализации и ликвидации аварии и её последствий и готовые выехать по сигналу тревоги в любую минуту.
Побывали ребята в аппаратном зале, где проверяют, обслуживают и ремонтируют аппараты дыхания, на кислородной станции, где заправляют баллоны, в химической лаборатории, где проводится анализ проб воздуха в шахте на содержание вредных для здоровья и жизни газов. Школьникам показали гидравлическое оснащение для спасения пострадавших из-под завалов и различные приборы, необходимые в работе.
Отметим, что провёл экскурсию выпускник школы, ныне сотрудник ВГСЧ Константин Пылев. И вполне вероятно, что кто-то из ребят, впечатлённый его рассказом и увиденным, также свяжет свою жизнь со спасением людей.

Просмотров:184
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 16 марта 2020 
20:43   Норильским школьникам продлили каникулы из-за ситуации с коронавирусом. 18:52   Александр Усс подписал указ о противодействии распространению новой вирусной инфекции в Красноярском крае.
18:51   Норильск подвёл итоги акции «Открытая премьера» XXV Открытого российского фестиваля анимационного кино. 18:09   Завершилось весеннее первенство Норильска по мини-футболу среди игроков 2010-2011 годов рождения.
18:08   Материнский капитал будет оформляться проактивно. 17:43   Завершился Кубок Норильска по армрестлингу.
17:41   Норильская транспортная прокуратура обнаружила в Хатангском морском торговом порту нарушения в обращении с отходами. 17:40   В Норильске стартовало личное первенство города по классическим шахматам.
17:39   В апреле-мае ветераны получат выплаты к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 17:00   МФК «Норильский никель» побеждает в первом финальном матче Кубка России по мини-футболу.
16:42   Студентов НГИИ перевели на дистанционное обучение. 16:38   Лаборатория современной драматургии «Полярка» завершена. Один из эскизов - «Двое бедных румын, говорящих по-польски» - поставил Мачей Виктор, режиссёр, приехавший из Польши.
15:51   Юнармейцы - в гостях у спасателей. 15:25   Обследование на коронавирус в Красноярском крае прошли 850 человек.
14:11   Норильчанин получил чужое наследство – 5,7 млн рублей. 13:57   Минпросвещения рекомендовало всем школам перейти на дистанционное обучение.
13:27   В ИК-15 отметили День работников уголовно-исполнительной системы. 13:14   Сегодня в «Родине» откроется фотопроект «Отражение». В течение марта участников ждут мастер-классы и фотокросс.
13:11   Сокуй как тренд. Российские учёные протестировали на себе верхнюю одежду тундровых ненцев и призвали заимствовать её ...

 15 марта 2020 
18:58   Аварию в Дудинке полностью устранили. 15:30   UPD о ситуации с обрывом линии электропередач от Администрации Таймыра.
13:15   В Дудинке произошёл обрыв линии электропередач.

 14 марта 2020 
10:34   Николай Жигулин: «Поправки в Конституции усиливают ответственность государства перед гражданами».

 13 марта 2020 
18:15   Дмитрий Карасёв: «Задача депутатов - донести до норильчан важность поправок в Конституцию». 17:52   Авиакомпания NordStar вводит услугу «Предоплаченный багаж».
17:46   Председатель Норильского городского Совета прокомментировал решение краевых депутатов о поддержке поправок в Конституцию РФ. 17:30   Норильчанке Евдокии Сергеевне Солдатовой сегодня исполнилось 90 лет. С юбилеем труженицу тыла поздравили президент России и глава Норильска.
17:11   Глава Норильска подчеркнул важность поправок в Конституцию. 17:10   С открытием «Полярки», посвящённой в этом году польской драматургии, в театре презентовали экспозицию памяти польских граждан, погибших в Норильлаге.
16:44   Сегодня в Норильске - День приёма граждан. 16:38   Кайерканская трасса по-прежнему закрыта. Организовывается автобусная колонна.
16:33   Благотворительный матч с участием «Легенд хоккея» в Норильске отменён. 16:32   О фактах коррупции норильчане могут сообщить в прокуратуру города.
15:24   S7 с 1 июня 2020 года начнет выполнять прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Анталью. 15:10   «Песни, с которыми мы победили» прозвучат на главных сценах Талнаха и Кайеркана.
14:42   Актуализирован регламент по оформлению и выдаче загранпаспортов нового поколения. 12:45   Зампрокурора края Виталий Степанов проведёт в Норильске приём граждан 16 марта.
12:14   Новости о распространении коронавируса в Норильске оказались фейком. 12:13   В Норильске подходят к концу отборочные игры Ночной хоккейной лиги.
12:12   Автотранспортное сообщение между Норильском, Кайерканом и аэропортом прекращено.

 12 марта 2020 
16:54   Новый циклон на подходе. Завтра в Норильске опять разыграется метель. 16:48   В Норильске обнаружили подпольную лабораторию по выращиванию марихуаны.
16:23   Школа аниматоров «Подари улыбку» подвела итоги за год. 16:14   «Норникель» выбирает «голос» компании и объявил среди сотрудников кастинг.
15:20   Депутаты краевого парламента поддержали проект закона о поправках в Конституцию России. 14:29   Завтра норильчане могут обратиться к руководителям города и лично к Ринату Ахметчину.
14:24   Сегодня профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. 14:23   Уже завтра МФК «Норильский никель» провёдет первый финальный матч Кубка России.
13:50   Отменены штрафы за использование свастики без целей пропаганды. 13:31   Госдума и Совфед одобрили закон об изменениях в Конституции России.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх