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16 марта 2020, 16:38



Лаборатория современной драматургии «Полярка» завершена. Один из эскизов - «Двое бедных румын, говорящих по-польски» - поставил Мачей Виктор, режиссёр, приехавший из Польши.

Эскиз поставлен по пьесе Дороты Масловской, одного из крупнейших драматургов современности, как охарактеризовал её Олег Лоевский, куратор «Полярки», предлагающий также и пьесы к постановке. Первую свою работу Масловская написала в 16 лет - это роман «Русско-польская война под бело-красным флагом». Он стал бестселлером, который переведён на многие языки. Несмотря на юный возраст драматурга, её пьесы, хоть и немногочисленные, часто ставят и в родной Польше, и в России, и в других странах. «Двое бедных румын» ставились практически во всех странах, кроме самой Румынии. Связано это с тем, что в данном контексте Румыния выступает страной третьего мира, поэтому и персонажи, которых представляют главные герои, - нищие малограмотные люди из самых низов. - Я видела эту пьесу в разных постановках, преимущественно в больших городах. И, думаю, место тут связано с темой: автор обозначила проблему золотой молодёжи, которая не знает, как себя развлечь, этого в малых городах практически нет, - после эскиза отметила критик Татьяна Тихоновец. - В нескольких эпизодах, которые мы видим, герои нагло провоцируют людей, а через демонстрируемое нищенство в них проглядывает самоуверенная наглость. Здесь мы видим серию психологических этюдов: люди, которые живут очень высоко, спускаются на дно и там во что-то начинают играть. А потом понимают, что заигрались. Это очень провокационная пьеса. В целом, мне кажется, это хорошая работа, очень достойная, несмотря на то, что тут есть над чем работать. - Каждый эпизод здесь замечательно сыгран, но очевидно, что там, где главные герои балаболят и прикидываются, им легче, а когда должно произойти превращение, им сложнее, потому что нужно встретиться с собой, а этого никто не хочет. Это дело невыносимое. Этот переход - очень тонкая грань, найти которую непросто. И тут, безусловно, необходимо больше времени, чем те пять дней, которые были даны на работу режиссёру и актёрам, - размышляет Олег Лоевский. В течение нескольких дней после завершения «Полярки», театр должен принять решения, какие из трёх показанных эскизов будут взяты в репертуар театра в качестве полноценных спектаклей, а какие будут забыты как страшный сон. Немалую роль в этом решении сыграет и зрительское голосование. Например, за «Двоих бедных румын, говорящих по-польски» 19 человек из 50 проголосовали положительно, 24 считают, что эскиз надо доработать, один человек категорично хотел бы забыть увиденное навсегда. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:209 Это история о двух молодых людях - юноше и девушке, которые, развлекаясь, притворяются нищими румынами. Они садятся в машины к благопристойным полякам и, путешествуя неизвестно куда, всячески их провоцируют.Эскиз поставлен по пьесе Дороты Масловской, одного из крупнейших драматургов современности, как охарактеризовал её Олег Лоевский, куратор «Полярки», предлагающий также и пьесы к постановке. Первую свою работу Масловская написала в 16 лет - это роман «Русско-польская война под бело-красным флагом». Он стал бестселлером, который переведён на многие языки. Несмотря на юный возраст драматурга, её пьесы, хоть и немногочисленные, часто ставят и в родной Польше, и в России, и в других странах. «Двое бедных румын» ставились практически во всех странах, кроме самой Румынии. Связано это с тем, что в данном контексте Румыния выступает страной третьего мира, поэтому и персонажи, которых представляют главные герои, - нищие малограмотные люди из самых низов.- Я видела эту пьесу в разных постановках, преимущественно в больших городах. И, думаю, место тут связано с темой: автор обозначила проблему золотой молодёжи, которая не знает, как себя развлечь, этого в малых городах практически нет, - после эскиза отметила критик Татьяна Тихоновец. - В нескольких эпизодах, которые мы видим, герои нагло провоцируют людей, а через демонстрируемое нищенство в них проглядывает самоуверенная наглость. Здесь мы видим серию психологических этюдов: люди, которые живут очень высоко, спускаются на дно и там во что-то начинают играть. А потом понимают, что заигрались. Это очень провокационная пьеса. В целом, мне кажется, это хорошая работа, очень достойная, несмотря на то, что тут есть над чем работать.- Каждый эпизод здесь замечательно сыгран, но очевидно, что там, где главные герои балаболят и прикидываются, им легче, а когда должно произойти превращение, им сложнее, потому что нужно встретиться с собой, а этого никто не хочет. Это дело невыносимое. Этот переход - очень тонкая грань, найти которую непросто. И тут, безусловно, необходимо больше времени, чем те пять дней, которые были даны на работу режиссёру и актёрам, - размышляет Олег Лоевский.В течение нескольких дней после завершения «Полярки», театр должен принять решения, какие из трёх показанных эскизов будут взяты в репертуар театра в качестве полноценных спектаклей, а какие будут забыты как страшный сон. Немалую роль в этом решении сыграет и зрительское голосование. Например, за «Двоих бедных румын, говорящих по-польски» 19 человек из 50 проголосовали положительно, 24 считают, что эскиз надо доработать, один человек категорично хотел бы забыть увиденное навсегда.Фото Владимира Макушкина