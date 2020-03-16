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16 марта 2020, 16:42



Студентов НГИИ перевели на дистанционное обучение.

Сегодня соответствующий приказ подписал ректор вуза Дмитрий Дубров. В соответствии с документом с 16 марта работа студентов и педагогов Норильского государственного индустриального института будет проходить исключительно в электронной информационно-образовательной среде. Доступ студентов в здание НГИИ ограничен. Это связано с мерами по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. 14 марта Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы высшего образования и соответствующие дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации». В нём говорится об усилении мер по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания в подведомственных учреждениях; о предоставлении индивидуальных каникул студентам, в том числе путём перевода их на обучение по индивидуальному учебному плану; об организации контактной работы обучающихся и педагогических работников исключительно в электронно-образовательной среде; а также об использовании различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие студентов и педагогов опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:321 Сегодня соответствующий приказ подписал ректор вуза Дмитрий Дубров. В соответствии с документом с 16 марта работа студентов и педагогов Норильского государственного индустриального института будет проходить исключительно в электронной информационно-образовательной среде. Доступ студентов в здание НГИИ ограничен.Это связано с мерами по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. 14 марта Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы высшего образования и соответствующие дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации». В нём говорится об усилении мер по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания в подведомственных учреждениях; о предоставлении индивидуальных каникул студентам, в том числе путём перевода их на обучение по индивидуальному учебному плану; об организации контактной работы обучающихся и педагогических работников исключительно в электронно-образовательной среде; а также об использовании различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие студентов и педагогов опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.Фото Дениса Кожевникова