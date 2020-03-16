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16 марта 2020, 17:00



МФК «Норильский никель» побеждает в первом финальном матче Кубка России по мини-футболу.

Встречу против действующего обладателя трофея – «Газпром-Югры» из Югорска - норильчане провели в родных стенах и добились победы с минимальным преимуществом – 1:0. Единственный мяч на 33-й минуте встречи забил Павел Сучилин. Ответный поединок между соперника состоится 21 марта в Югорске. Обладатель кубка определится по сумме двух матчей. Подробный материал об игре «Норильского никеля» и «Газпром-Югры» читайте в ближайшем номере «Заполярной Правды». Фото mfcnornik.ru

Просмотров:194 Встречу против действующего обладателя трофея – «Газпром-Югры» из Югорска - норильчане провели в родных стенах и добились победы с минимальным преимуществом – 1:0. Единственный мяч на 33-й минуте встречи забил Павел Сучилин.Ответный поединок между соперника состоится 21 марта в Югорске. Обладатель кубка определится по сумме двух матчей.Подробный материал об игре «Норильского никеля» и «Газпром-Югры» читайте в ближайшем номере «Заполярной Правды».Фото mfcnornik.ru