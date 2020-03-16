Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42870

16 марта 2020, 17:39



В апреле-мае ветераны получат выплаты к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Выплату в размере 50 тысяч рублей в Красноярском крае перечислят 7 591 человеку, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945-го не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; 1 399 человек, награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны. Бывших совершеннолетних узников нацистских концлагерей, тюрем и гетто в Красноярском крае нет. Кроме единовременной выплаты к юбилею Победы, инвалиды и участники Великой Отечественной войны также получат ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей. Специально обращаться в районное управление ПФР для получения выплат не нужно, они будут установлены в беззаявительном порядке на основании данных, имеющихся в ПФР. Если гражданин является получателем пенсии только по линии какого-либо силового ведомства, то единовременная выплата будет выплачена этим ведомством, сообщили в пресс-службе ОПФР по Красноярскому краю.

Просмотров:161 В соответствии с Указом президента РФ по 75 тысяч рублей в Красноярском крае получат 142 инвалида ВОВ, 435 участников ВОВ, 253 человека, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 271 бывший несовершеннолетний узник концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период ВОВ; 12 вдов и вдовцов военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, ВОВ, войны с Японией; 1 103 вдовы и вдовца умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.Выплату в размере 50 тысяч рублей в Красноярском крае перечислят 7 591 человеку, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945-го не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; 1 399 человек, награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.Бывших совершеннолетних узников нацистских концлагерей, тюрем и гетто в Красноярском крае нет.Кроме единовременной выплаты к юбилею Победы, инвалиды и участники Великой Отечественной войны также получат ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей.Специально обращаться в районное управление ПФР для получения выплат не нужно, они будут установлены в беззаявительном порядке на основании данных, имеющихся в ПФР. Если гражданин является получателем пенсии только по линии какого-либо силового ведомства, то единовременная выплата будет выплачена этим ведомством, сообщили в пресс-службе ОПФР по Красноярскому краю.