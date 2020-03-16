Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42871

16 марта 2020, 17:40



В Норильске стартовало личное первенство города по классическим шахматам.

Соревнования проходят на стадионе «Заполярник», в них участвуют 13 шахматистов со всех районов Норильска. Победителей и призёров будут выявлять на протяжении семи туров. Уже состоялись встречи первого тура. Завершатся состязания в конце апреля. Как отметили в федерации шахмат Норильска, набор участников всё ещё открыт. Для записи на соревнования можно обратиться по телефону 89135003898 (Никита Злотников). Отметим, что ранее норильчане выявили сильнейших в блицтурнире по молниеносным шахматам. Тогда по круговой системе встречались 12 человек. Среди взрослых спортсменов первым стал Валерий Сковородин, среди юношей победу отпраздновал Вадим Науменко. Фото участников соревнований

Просмотров:183 Соревнования проходят на стадионе «Заполярник», в них участвуют 13 шахматистов со всех районов Норильска. Победителей и призёров будут выявлять на протяжении семи туров. Уже состоялись встречи первого тура. Завершатся состязания в конце апреля.Как отметили в федерации шахмат Норильска, набор участников всё ещё открыт. Для записи на соревнования можно обратиться по телефону 89135003898 (Никита Злотников).Отметим, что ранее норильчане выявили сильнейших в блицтурнире по молниеносным шахматам. Тогда по круговой системе встречались 12 человек. Среди взрослых спортсменов первым стал Валерий Сковородин, среди юношей победу отпраздновал Вадим Науменко.Фото участников соревнований