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16 марта 2020, 17:41



Норильская транспортная прокуратура обнаружила в Хатангском морском торговом порту нарушения в обращении с отходами.

Кроме того, в летнюю навигацию 2019 года в морском порту Хатанги эксплуатировались суда внутреннего водного и морского транспорта, на борту которых образовывалось скопление нефтесодержащих подсланевых вод, передаваемых в стоечное судно «Плашкоут-14». Указанные отходы к конкретному классу опасности не были отнесены, паспорта отходов руководителем организации не разрабатывались, лицензии на сбор отходов I-IV классов опасности юридическое лицо не имело. В отношении ХМТП прокурор вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ. По результатам его рассмотрения Хатангский районный суд назначил наказание в виде штрафа в размере 170 тысяч рублей. Кроме того, в адрес генерального директора ХМТП прокурор внёс обобщённое представление об устранении нарушений законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, приняты меры к устранению нарушений.

Просмотров:172 Норильская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о лицензировании при осуществлении деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности в Хатангском морском торговом порту (ХМТП). На складе временного хранения в нарушение лицензионных требований производилось размещение отходов как отработанных ртутьсодержащих ламп, так и свинцовых аккумуляторов.Кроме того, в летнюю навигацию 2019 года в морском порту Хатанги эксплуатировались суда внутреннего водного и морского транспорта, на борту которых образовывалось скопление нефтесодержащих подсланевых вод, передаваемых в стоечное судно «Плашкоут-14». Указанные отходы к конкретному классу опасности не были отнесены, паспорта отходов руководителем организации не разрабатывались, лицензии на сбор отходов I-IV классов опасности юридическое лицо не имело.В отношении ХМТП прокурор вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ. По результатам его рассмотрения Хатангский районный суд назначил наказание в виде штрафа в размере 170 тысяч рублей.Кроме того, в адрес генерального директора ХМТП прокурор внёс обобщённое представление об устранении нарушений законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, приняты меры к устранению нарушений.