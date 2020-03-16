Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42873

16 марта 2020, 17:43



Завершился Кубок Норильска по армрестлингу.

Победителей и призёров выявляли в СРК «Арена» на протяжении шести недель в шести весовых категориях. Среди армрестлеров до 60 кг первым стал Руслан Бабаев (левая и правая рука), до 70 кг – Аскат Шадыбаев (левая рука) и Александр Огрин (правая рука), до 80 кг – Григорий Михайленко (левая и правая рука), до 90 кг – Ильнур Деникаев (левая и правая рука), до 100 кг победу отпраздновали Дмитрий Гвоздев (левая рука) и Денис Халитов (правая рука). На минувших выходных провели схватки и в самой престижной весовой категории, в «абсолютке». Там лучшими стали Денис Халитов (левая рука) и Ильнур Деникаев (правая рука). По словам организаторов состязаний, прошедший розыгрыш – один из этапов формирования сборной Норильска для участия в чемпионате Красноярского края. Окончательный состав нашей команды станет известен в конце лета по итогам чемпионата города. После этого в октябре норильчане – примерно семь спортсменов – отправятся на краевые выступления. Фото участников соревнований

Просмотров:187 Победителей и призёров выявляли в СРК «Арена» на протяжении шести недель в шести весовых категориях.Среди армрестлеров до 60 кг первым стал Руслан Бабаев (левая и правая рука), до 70 кг – Аскат Шадыбаев (левая рука) и Александр Огрин (правая рука), до 80 кг – Григорий Михайленко (левая и правая рука), до 90 кг – Ильнур Деникаев (левая и правая рука), до 100 кг победу отпраздновали Дмитрий Гвоздев (левая рука) и Денис Халитов (правая рука).На минувших выходных провели схватки и в самой престижной весовой категории, в «абсолютке». Там лучшими стали Денис Халитов (левая рука) и Ильнур Деникаев (правая рука).По словам организаторов состязаний, прошедший розыгрыш – один из этапов формирования сборной Норильска для участия в чемпионате Красноярского края. Окончательный состав нашей команды станет известен в конце лета по итогам чемпионата города. После этого в октябре норильчане – примерно семь спортсменов – отправятся на краевые выступления.Фото участников соревнований